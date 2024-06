Tenable acquiert DSPM Eureka Security

juin 2024 par Marc Jacob

Tenable annonce la signature d’un accord définitif pour l’acquisition d’Eureka Security, Inc, un fournisseur de gestion de la posture de sécurité des données (DSPM) pour les environnements cloud. Eureka Security aide les équipes de sécurité à obtenir une vision holistique de l’empreinte de sécurité des données cloud d’une organisation, à lutter contre la dérive des politiques et les mauvaises configurations qui entraînent des risques pour les données, et à améliorer continuellement leur posture de sécurité au fil du temps. L’acquisition devrait être finalisée ce mois-ci.

En ajoutant les fonctionnalités DSPM à sa solution CNAPP, Tenable aidera ses clients à identifier les éléments clés liés au risque des données dans le cloud, notamment l’emplacement des données sensibles, les personnes ayant accès à ces données et la gravité du risque posé par leur compromission potentielle. Ce type de visibilité est essentiel pour permettre à une organisation d’évaluer avec précision sa conformité en matière de sécurité du cloud. Dans l’étude 2024 Tenable Cloud Security Outlook, 95 % des organisations interrogées ont subi des violations liées au cloud au cours des 18 derniers mois. Parmi elles, 92 % ont signalé l’exposition de données sensibles, et une majorité a reconnu avoir été affectée par cette exposition.

L’intégration de DSPM viendra compléter la solution Tenable Cloud Security actuelle, qui comprend déjà des fonctionnalités clés telles qu’un CNAPP unifié, une protection CSPM renforcée, la protection des charges de travail dans le cloud et un CIEM reconnu par l’industrie, qui donneront aux équipes de sécurité le contexte et les conseils de priorisation nécessaires pour prendre des décisions de remédiation efficaces et précises. Les fonctionnalités DSPM d’Eureka Security devraient être intégrées nativement dans Tenable Cloud Security et dans sa solution CNAPP dans le courant de l’année.

L’acquisition ne devrait pas avoir d’impact significatif sur le chiffre d’affaires cette année.