Telehouse et Transatel nouent un partenariat stratégique pour le développement des services de voitures connectées

février 2024 par Marc Jacob

Dans le cadre de cette collaboration, Telehouse fournira des capacités étendues d’hébergement informatique et de connectivité pour aider Transatel à déployer les services VoLTE et TG SA, essentiels à son segment de voitures connectées.

Transatel déploiera ses services sur le campus Telehouse TH3 Paris Magny en raison de son emplacement stratégique, de ses atouts techniques, de sa compétitivité économique et de son engagement en faveur du développement durable. Les datacenters de Telehouse présentent une conception de nouvelle génération, une connectivité étendue et une approche responsable de la consommation d’énergie.

L’accord de partenariat à long terme constitue la première étape dans le développement d’une relation qui permettra à Telehouse de fournir des services fiables et évolutifs et de soutenir l’ensemble des activités IoT et connectées de Transatel.