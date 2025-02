TELEHOUSE annonce un partenariat avec Antemeta

février 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

AntemetA Suite, solution d’intelligence artificielle On-Premise, repose sur la plateforme AntemetAI et propose des modules spécialisés destinés à améliorer la productivité des organisations publiques et privées. Conçue pour répondre aux besoins métiers spécifiques, cette solution se distingue par sa résilience, son caractère souverain, raisonné et évolutif. Elle constitue ainsi une alternative concrète et sécurisée face aux solutions d’IA actuellement disponibles sur le marché.

Grâce à cette collaboration, TELEHOUSE et Antemeta poursuivent leur engagement commun pour une intelligence artificielle souveraine et durable, en garantissant aux entreprises une solution fiable, respectueuse des données et prête à accompagner la transformation numérique en toute sécurité.