Telehouse 2 Paris entre en Phase de Transformation pour Répondre aux Normes Environnementales les Plus Exigeantes

septembre 2024 par Marc Jacob

Telehouse, annonce le lancement de travaux d’envergure sur son datacenter emblématique, Telehouse 2 Paris. Inauguré il y a plus de 25 ans, ce hub de connectivité, véritable pilier de l’infrastructure numérique française qui fait transiter plus de 50% du trafic Internet national, s’apprête à être modernisé pour répondre aux exigences environnementales modernes et aux standards élevés du groupe en matière d’efficacité énergétique.

Situé en plein cœur de Paris, Telehouse 2 Paris est reconnu comme le datacenter le plus interconnecté de France, le 4ème le plus interconnecté au monde. Ce site stratégique joue un rôle crucial dans la connectivité nationale et internationale, reliant des milliers d’entreprises et de fournisseurs de services à travers le monde. Conscient des défis environnementaux actuels et des besoins croissants en matière d’efficacité énergétique, Telehouse a décidé d’investir 80M€ pour remettre ce datacenter historique aux normes les plus récentes.

Un investissement d’envergure de plus de 80 millions d’euros pour une infrastructure plus durable

Les travaux de transformation viseront principalement à moderniser les infrastructures climatiques du datacenter pour réduire de 25% ses émissions carbone, réduire drastiquement sa consommation d’eau, et améliorer significativement son efficacité énergétique. Parmi les actions prévues figurent :

Réseaux de distribution : Remplacement des réseaux actuels par une nouvelle distribution, réduisant les pertes en ligne et les consommations d’énergie.

Design du régime d’eau glacée : Augmentation de 20% de la température du régime d’eau pour un impact positif sur la consommation d’énergie et l’environnement.

Régime d’air : Intégration d’un système de recirculation d’air en toiture, améliorant l’efficacité énergétique.

Récupération de chaleur : Mise à disposition la chaleur fatale du datacenter à un futur concessionnaire de réseau de chaleur Parisien au profit notamment du voisinage du Datacenter.

Ces optimisations permettront également la commercialisation d’un nouveau data hall. Le PUE (Power Usage Effectiveness) du site sera significativement amélioré, passant de 2,03 actuellement à 1,5. Par ailleurs, la consommation d’eau annuelle passera de 36 000 m³ à moins de 1 000 m³ pour un WUE proche de 0 (Water Usage Effectiveness), grâce à l’utilisation de refroidisseurs adiabatiques.

Un engagement fort pour l’avenir

Cet investissement s’inscrit dans une démarche globale de Telehouse pour aligner l’ensemble de ses infrastructures avec les standards environnementaux les plus rigoureux. Le groupe, conscient de l’importance croissante des enjeux écologiques, souhaite que Telehouse 2 Paris continue d’être un acteur majeur de la connectivité, tout en s’inscrivant dans une dynamique moderne et éco-responsable.

Pour mener à bien cette rénovation d’envergure et assurer une qualité d’exécution de premier plan, l’équipe de Telehouse France s’est entourée de partenaires français et européens qui bénéficient d’une expertise et d’un savoir-faire reconnue dans la conduite de projets de construction en milieu occupé, nécessitant un haut niveau de technicité tout en favorisant l’emploi local.