Telefónica renouvelle sa collaboration avec Vertiv

février 2024 par Marc Jacob

Cet accord est un prolongement de la collaboration établie en 2018, qui a commencé comme un projet pilote visant à réduire la consommation d’énergie de l’un des sites du cœur de réseau les plus importants de Telefónica à Madrid. Selon Telefónica, cette initiative a été un succès, atteignant une réduction moyenne de 20 % de la consommation totale d’énergie. Dans le cadre de la phase I de l’accord, la collaboration sera étendue à 40 des sites du cœur de réseau les plus critiques de Telefónica situés dans toute l’Espagne.

L’accord entre Vertiv et Telefónica comprend un modèle innovant nommé Energy Savings as a Service (ESaaS), qui nécessite un partenaire technologique expérimenté qui investit, exploite et entretient l’infrastructure critique. L’objectif principal est de réduire la consommation d’énergie et donc l’empreinte carbone. Dans ce cas, Vertiv fournit une solution clé en main, en modernisant les installations les plus importantes de Telefónica avec des services d’infrastructure critique efficaces, tout en gérant leur performance et leur maintenance.

L’un des éléments essentiels de l’accord est la gestion de la maintenance par Vertiv qui permet d’optimiser l’efficacité des équipements dans l’ensemble des sites. Vertiv est chargée d’effectuer la maintenance corrective et préventive grâce à des technologies modernes. Vertiv s’est engagée à introduire l’intelligence artificielle (IA) dans la surveillance des données et des équipements et ainsi pouvoir être prévenu des défaillances potentielles. Par conséquent, le cycle de vie de la technologie peut être prolongé et l’efficacité énergétique du réseau de Telefónica peut être augmentée.

Pablo Ledesma, Directeur Réseau, Services et Ingénierie IT et des Opérations chez Telefónica Espagne, déclare : "Ce projet présente de nombreux défis, dont l’un consiste à assurer une maintenance spécialisée de l’infrastructure. Il présente également de nombreux avantages, car il nous permet de disposer de la technologie la plus avancée pour permettre la mise en œuvre de services cloud et edge. Dans le cadre de ce projet, nous souhaitons également améliorer les systèmes de climatisation sur l’ensemble des sites techniques de télécommunications qui fournissent des services Telefónica à nos clients, tels que la fibre optique ou les réseaux mobiles, afin de réaliser un maximum d’économies d’énergie."

Karsten Winther, Président de Vertiv pour la région EMEA, déclare : "En plus de la réduction de l’empreinte carbone, ce modèle a également un impact financier positif. Telefónica espère réduire à la fois ses coûts énergétiques et son empreinte carbone en confiant à Vertiv le soin de se concentrer sur l’optimisation et en permettant à Telefónica d’investir 100 % de ses ressources dans son cœur de métier."

En plus des sites du cœur de réseau optimisés en 2023, Vertiv contribuera à améliorer l’efficacité de plus de 10 installations supplémentaires de Telefónica en Espagne en 2024, dont Madrid, Barcelone, Saragosse, La Corogne, Malaga et Valence, entre autres. Selon Telefónica, les résultats obtenus jusqu’à présent sont conformes aux objectifs fixés et des travaux sont déjà en cours pour étendre la portée de la collaboration à d’autres sociétés du groupe Telefónica.

"Vertiv est un partenaire expérimenté qui connaît très bien notre infrastructure, c’est donc l’acteur idéal pour mener à bien ce projet innovant ", déclare Enrique Blanco, Global CTIO chez Telefónica. "Cette initiative nous aidera à atteindre nos objectifs énergétiques et de réduction d’émissions carbone : améliorer notre efficacité énergétique dans le but de réduire l’indicateur de consommation d’énergie par unité de trafic (MWh/PB) de 90 % d’ici 2025, réduire nos émissions scope 1 et 2 de 90 % d’ici 2030 et devenir une entreprise à zéro émission nette d’ici 2040 sur l’ensemble de la chaîne de valeur. Nous sommes conscients que le meilleur kilowatt est celui que nous ne consommons pas. Nous ne voulons pas nous arrêter là et nous allons donc étendre ce projet réussi au plus grand nombre de sites possible."

"Ce modèle pionnier a été mis en œuvre avec succès en collaboration avec Telefónica et peut être reproduit sur d’autres sites et dans d’autres pays, afin que d’autres organisations puissent bénéficier d’une plus grande efficacité et d’une réduction des coûts. Ceci place Vertiv dans une position idéale pour aider les entreprises à réduire leur consommation d’énergie en leur fournissant une infrastructure critique moderne, une technologie et des talents expérimentés ", conclut Karsten Winther.