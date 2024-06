Télécom SudParis fait évoluer sa certification professionnelle « Sécurité des systèmes d’information et des réseaux »

juin 2024 par Patrick LEBRETON

La cybersécurité constitue aujourd’hui un enjeu stratégique pour les responsables de réseaux, de systèmes informatiques, de services web, de paiements sécurisés. Pour ses 20 ans, la formation certifiante Sécurité des SI et des réseaux de Télécom SudParis, grande école publique d’ingénieur des sciences ettechnologies dunumérique, évolue pour la prochaine rentrée afin de devenir encore plus accessible et faciliter la poursuite d’une activité professionnelle.

Initiée en 2004 afin de répondre aux besoins de formation interne des personnels du groupe Orange, partenaire historique de Télécom SudParis, la certification n’a cessé d’évoluer, devenant de plus en plus prisée par de grandes entreprises d’autres secteurs tels que Renault ou encore BNP Paribas. Aujourd’hui, la formation est labellisée par l’ANSSI, l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information, et référencée au répertoire de France Compétences.

Cette formation à la sécurité des systèmes d’information et des réseaux se présente comme une approche globale permettant d’acquérir les compétences nécessaires pour définir, déployer et gérer une architecture de sécurité dans les différents contextes professionnels auxquels les participants seront confrontés.

La formation est toujours accessible aux professionnels de l’informatique ayant des connaissances de base dans les réseaux et les systèmes et justifiant, au minimum, d’un diplôme bac+2 complété par une expérience professionnelle dans l’informatique. Les inscriptions 2024 sont ouvertes depuis le 2 mai et seront clôturées le 1er septembre.

Un format hybride renforcé sur un rythme plus compact

La session 2024, qui aura lieu du 16 septembre au 14 janvier 2025, adopte un nouveau rythme avec 2 à 3 jours de formation tous les quinze jours, ce qui permet de concentrer les efforts sur une période plus courte. Au total, les stagiaires effectueront donc une vingtaine de journées de formation permettant d’aborder les quatre grandes thématiques de la certification : la gouvernance de la sécurité au sein d’une entreprise, la sécurité des réseaux de l’entreprise, la sécurité des systèmes d’information de l’entreprise et enfin comment utiliser les outils et mettre en place des mécanismes de sécurité.

Le format a également été amélioré avec une hybridation plus forte, sur les dix séances de formation prévues, seulement trois sont en présentiel à Paris, afin de faciliter l’organisation des stagiaires et ainsi rendre encore plus accessible la formation à travers la France et à l’international.

Un nouveau responsable pédagogique

Badis Hammi, enseignant-chercheur dans l’équipe cybersécurité de Télécom SudParis, a été nommé responsable de la formation. Il est titulaire d’un doctorat en réseaux informatiques de l’Université de Technologie de Troyes.

Après sa thèse « Vers la détection à la source des activités malveillantes dans les clouds publics : application aux attaques de déni de service », il a effectué un post-doctorat portant sur la sécurité des véhicules connectés à Télécom ParisTech. Il a ensuite occupé un poste d’enseignant-chercheur en cybersécurité à l’EFREI puis à l’ÉPITA où il a également été responsable du Bachelor en Cybersécurité du Campus Cyber de la Défense.