TEHTRIS nomme Nicolas Perrodo au poste de Vice-Président Europe de l’Ouest et Moyen-Orient

septembre 2024 par Marc Jacob

Fort de plus de 20 ans d’expérience à des postes de direction générale et direction des ventes au sein d’entreprises renommées dans différents domaines des technologies (cybersécurité, télécoms, IaaS, SaaS…), Nicolas Perrodo pilotera le développement commercial de TEHTRIS à travers l’Europe de l’Ouest et le Moyen-Orient. Avant de rejoindre TEHTRIS, Nicolas Perrodo a notamment été en charge de la direction des ventes en France et à l’international chez Ingram Micro et Yogosha, de la direction générale de l’Europe du Sud chez Exclusive Networks ou encore de la direction commerciale Europe du Sud et de l’Est chez Corning Optical Communications.

Accélération en Europe et expansion de TEHTRIS au Moyen-Orient

Nicolas Perrodo aura pour mission d’accélérer les opérations de TEHTRIS en Europe de l’Ouest, tout en développant un nouveau réseau de partenaires et de distribution au Moyen-Orient. Portés par une réflexion sur l’avenir économique après-pétrole, les pays de la région du Golfe ont une appétence forte et une agilité certaine pour l’innovation dans les nouvelles technologies.

Conscient que les organisations du Moyen-Orient sont par ailleurs contraintes de se conformer à des exigences critiques en matière de souveraineté des données, Nicolas Perrodo portera dans cette région spécifiquement une nouvelle génération de solutions on-premise, contribuant à valoriser pleinement les compétences locales.

Nicolas Perrodo sera basé à Paris et reportera à David Junca, Chief Revenue Officer de TEHTRIS. Il est diplômé de HEC Paris (MBA Finance et Stratégie) et de l’IMT Atlantique (Master of Science en Télécommunications).