TEHTRIS lance une version intégrale On-Premise de la TEHTRIS XDR AI PLATFORM

juillet 2024 par Marc Jacob

TEHTRIS offre un support complet sur site pour tous les modules de sa plateforme TEHTRIS XDR AI PLATFORM, interopérable avec d’autres solutions de sécurité, et indépendamment de leur environnement - cloud, on-prem ou hybride.

La transformation numérique a entraîné de lourds investissements pour héberger les données dans le cloud, permettant évolutivité, innovation et rentabilité. Toutefois, cette évolution a également élargi la surface d’attaque, nécessite de réévaluer les priorités en matière de cybersécurité. Alors que les cyberattaques augmentent en volume et en sophistication, le maintien de la confidentialité, de l’intégrité et de la disponibilité des données est devenu un défi majeur.

Si le cloud offre des avantages certains, de nombreuses organisations conservent un environnement sur site pour héberger leurs données. Ce choix dépend non seulement des systèmes informatiques existants, des ressources internes ou de la vision de l’entreprise, mais aussi des exigences propres à chaque secteur et à chaque marché. La souveraineté des données joue notamment un rôle essentiel dans ces décisions. Certains pays, comme le Moyen-Orient, imposant de conserver les informations sensibles à l’intérieur des frontières nationales, conformément à des réglementations locales strictes.