Technilog lance sa campagne de recrutement d’intégrateurs

mars 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Éditeur de logiciels B2B spécialisé dans l’acquisition, le traitement et la restitution de données terrain générées par tout système et équipement connecté, Technilog lance sa campagne de recrutement d’intégrateurs pour soutenir sa croissance et se positionner sur de nouveaux marchés.

Technilog est un éditeur de logiciels, expert dans l’acquisition, l’unification, la sécurisation et la supervision de données. En mode On Premise ou en mode SaaS, Technilog propose une suite logicielle performante pour le marché des objets connectés (automates, IoT, CN, etc.). Ce solide positionnement lui permet d’accompagner ses nombreux clients dans leurs différents cas d’usage et de proposer des solutions industrielles fiables, sécurisées et évolutives.

De nouvelles opportunités génératrices de valeur ajoutée

Dans le cadre de sa récente évolution organisationnelle, Technilog ouvre un canal de vente indirecte et souhaite s’entourer d’un réseau d’intégrateurs qui pourront déployer, mettre en œuvre et faire évoluer sa solution Dev i/O. Technilog recherche des experts sur les sujets de l’acquisition de données, de l’iot, de l’industrie 4.0, de l’iot de la GTB ou encore de l’efficacité énergétique.

Dans ce contexte, les futurs partenaires pourront étoffer leurs offres et se positionner sur des marchés en forte croissance. Technilog propose en effet une solution industrielle déjà utilisée au quotidien par les plus grands acteurs dans le secteur de l’industrie et des transports par exemple. Pour lancer avec succès ce nouveau modèle, Technilog va accompagner pas à pas ses partenaires et leur proposer un support technique, commercial, marketing et différentes formations qui leur permettront de monter rapidement en compétence autour de son offre.

Technilog pourra pour sa part accéder à de nouvelles opportunités et se positionner sur des marchés verticaux stratégiques. Il s’agit donc de passer à une autre échelle et de devenir un acteur incontournable sur lemarché. Dans ce contexte, de premiers accords viennent d’être signés.