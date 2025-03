TechAndTrust Consulting obtient la qualification PASSI de l’ANSSI

mars 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

L’entreprise TechAndTrust Consulting, cabinet de conseil dédié à la transformation digitale et durable, la cybersécurité et la confiance numérique, a reçu le 17.02.2025 de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) le Visa de sécurité pour la qualification PASSI pour ses prestations d’audit de la sécurité des systèmes d’information (décision d’agrément n° CT-PASSI-022025-0CU01764).

Cette reconnaissance, qui concerne ses activités d’audit cybersécurité organisationnel et technique, témoigne du haut niveau d’expertise et de qualité de ses prestations. En s’appuyant sur les standards les plus exigeants du marché, TechAndTrust Consulting renforce ainsi son positionnement en tant que partenaire de confiance pour les organisations souhaitant sécuriser leurs environnements numériques.

Un Visa de sécurité garantissant des audits conformes aux meilleures pratiques

Attribuée selon des critères rigoureux, la qualification PASSI atteste que TechAndTrust Consulting respecte les normes les plus élevées en matière d’audit de cybersécurité.

Conformément au référentiel PASSI v2.0, le cabinet est qualifié pour réaliser des audits d’architecture, des audits de configuration, des tests d’intrusion et des audits organisationnels et physiques.

Ce Visa de sécurité garantit à ses clients des prestations d’audit conformes aux meilleures pratiques du secteur, basées sur des méthodologies éprouvées et réalisées par des consultants qualifiés. Les systèmes et les processus mis en place par TechAndTrust Consulting garantissent la protection et la confidentialité des données sensibles traitées lors des audits.

Dans le contexte actuel où la confiance numérique devient un enjeu majeur, notamment avec le renforcement des exigences réglementaires en matière de cybersécurité et de résilience (NIS2, DORA, …), TechAndTrust Consulting s’engage à accompagner ses clients dans l’évaluation et l’amélioration continue de la sécurité de leurs systèmes d’information, devenus un maillon essentiel de leur activité et de leur performance.