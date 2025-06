TD SYNNEX rejoint Eurocloud France et prend la présidence de la nouvelle commission Distribution

juin 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Depuis 2007, Eurocloud France est la représentation française d’Eurocloud, l’organisation européenne de référence pour le secteur du cloud computing, fédérant plus de 1 500 entreprises membres dans 31 pays. En tant que réseau d’acteurs du cloud et de l’intelligence artificielle, Eurocloud France joue un rôle crucial dans l’accompagnement de la transition numérique en France et le soutien à un écosystème cloud en pleine expansion.

La commission Distribution, lancée en 2025 et dédiée aux adhérents d’Eurocloud, a pour mission de :

• Mettre en lumière le rôle structurant des distributeurs dans l’écosystème cloud

• Partager des retours d’expérience et des bonnes pratiques concrètes

• Accompagner les transitions vers des modèles cloud

• Apporter un éclairage stratégique sur les enjeux clés du cloud

« Cette commission est une opportunité de redonner de la visibilité à un métier clé dans l’écosystème cloud. Nous voulons montrer en quoi la distribution est un levier d’accélération pour l’ensemble du marché, et créer un espace de dialogue utile et engagé », déclare Pascal Murciano, Président de TD SYNNEX France.

Le calendrier des premiers événements sera communiqué dans les prochaines semaines.