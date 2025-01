TD SYNNEX nommée dans le classement « 2025 FORTUNE World’s Most Admired Company »

janvier 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

TD SYNNEX a r été nommée dans le classement FORTUNE des « 2025 World’s Most Admired Companies » (sociétés les plus admirées au monde). C’est la quatrième année consécutive que l’entreprise figure sur cette liste, poursuivant ainsi la longue tradition des entreprises qui l’ont précédée dans ce classement.

Le classement des entreprises les plus admirées au monde est établi chaque année par FORTUNE en partenariat avec Korn Ferry. Les candidats à ce classement comprennent 1 500 des plus grandes entreprises mondiales, et les lauréats sont sélectionnés sur la base d’une enquête sur la réputation des entreprises, menée auprès des principaux dirigeants, administrateurs et membres de la communauté financière. La méthodologie complète est disponible sur fortune.com.