TD SYNNEX lance Chromebook Ready & Managed

mai 2024 par Marc Jacob

TD SYNNEX France annonce le lancement de l’offre Chromebook Ready & Managed (CBRM), un service managé à destination des TPE et PME. Quel que soit le secteur d’activités des entreprises, CBRM est une offre qui simplifie la gestion des ordinateurs et permet aux petites structures d’avoir la même qualité de service que dans les grandes entreprises qui ont un service informatique. CBRM offre un support personnalisé pour chaque entreprise et embarque une sécurité optimum avec l’assurance de 0 attaque Ransomware.

Les ordinateurs sont livrés prêts à l’emploi. Les collaborateurs se connectent sur leur profil et tous leurs paramètres sont déjà activés sur l’ordinateur. L’entreprise bénéficie d’un support disponible 24h/24, 7j/7, d’un accès à un tableau de bord pour avoir l’état de santé de l’ordinateur, de la mise en place de règles de sécurité fortes. Ces règles garantissent 0 attaque de Ransomware, le blocage des ordinateurs s’ils sont volés ou perdus pour protéger les données, le blocage de certains sites web….Les collaborateurs ont aussi accès à des supports de cours simples et à un format court (2 min) pour une prise en main rapide de l’ordinateur.

Cette offre est disponible pour tous les Chromebooks du marché. Les Chromebooks sont des ordinateurs abordables, de 20% à 50% moins chers que d’autres modèles du marché. Ils sont simples d’utilisation et permettent d’avoir accès aux applications à tout moment et en tout lieu grâce au navigateur. Ils améliorent la productivité des collaborateurs avec une navigation intuitive, un démarrage en moins de 10s et une durée en charge d’au moins 10h. Il n’y a aucune interruption de service sur un Chromebook avec notamment une mise à jour en arrière-plan, c’est transparent pour l’utilisateur.

Le service Chromebook Ready & Managed est proposé en marque blanche à tous les revendeurs, qu’ils soient agréés Google ou non et ce sont les équipes de TD SYNNEX qui assurent la gestion et la protection des ordinateurs. Les revendeurs ont la possibilité d’acheter des Chromebooks et d’y ajouter le service CBRM ou bien simplement souscrire à l’offre CBRM pour un parc de Chromebooks déjà existants.

L’offre CBRM est à 7€ par mois avec un minimum de 12 mois et elle comprend l’intégralité des services et la licence de gestion. Tous les modèles Chromebooks et appareils sous ChromeOS sont éligibles à ce service et TD SYNNEX a également identifié une sélection de modèles Acer et Asus particulièrement pertinents pour cette offre.

Pour les clients finaux, les avantages sont nombreux :

● Une gestion de parc de Chromebooks simplifiée et un gain de temps pour ce qui compte réellement : le business.

● Un accès à un tableau de bord, qui vous permet de veiller sur votre parc, à tout moment, de n’importe où.

Les collaborateurs peuvent utiliser leur Chromebook dès réception, avec un profil leur profil personnalisé.

● Nos spécialistes leur attribuent les règles de sécurités souhaitées par le client, ce qui permettra notamment d’autoriser/bloquer l’accès à certains sites web, autoriser les extensions…

● Le collaborateur peut contacter un support en cas de problème. Nos spécialistes sont disponibles 7j/7 pour répondre à vos questions.

● Le collaborateur a accès à des supports de cours pour prendre en main le Chromebook et lui permettre d’être opérationnel le plus rapidement possible.