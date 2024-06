TD SYNNEX France signe un accord de distribution avec l’américain RSA

juin 2024 par Marc Jacob

TD SYNNEX France, une société TD SYNNEX annonce la signature d’un accord de distribution avec RSA en France, leader mondial reconnu de la sécurité de l’identité. Ce nouveau partenariat entre la division Advanced Solutions de TD SYNNEX et RSA va permettre de répondre efficacement aux enjeux des partenaires français et leurs clients.

La plateforme d’identité unifiée RSA prévient les plus gros risques de cybersécurité grâce à des fonctions automatisées d’intelligence de l’identité, d’authentification des accès, de gouvernance et de cycle de vie. « Cet accord de distribution avec RSA, leader mondial reconnu de la sécurité de l’identité, conforte la stratégie de TD SYNNEX France de développer un portfolio complet de solutions « best-of-breed » sur tout le territoire français », a déclaré Kizitho Ilongo, Directeur Senior de la BU Cybersécurité d’Advanced Solutions.

Depuis des décennies, RSA a su innover en matière de sécurité et s’est forgé une réputation à laquelle les leaders des secteurs de la finance, des services publics, de l’industrie énergétique et de la santé accordent leur confiance. Aux États-Unis, des services de renseignement américains font confiance à RSA pour les solutions de cybersécurité et d’IAM nécessaires à la protection de leurs infrastructures d’identité.