TD SYNNEX étend son accord européen avec VMware by Broadcom

avril 2024 par Marc Jacob

TD SYNNEX annonce une extension de son accord de distribution avec le principal fournisseur multicloud VMware by Broadcom, dont les produits et solutions sont désormais également disponibles dans les pays suivants : Autriche, Danemark, Finlande, Irlande, Norvège, Portugal, Slovaquie, Suède et Turquie.

Les partenaires de TD SYNNEX peuvent accéder à la gamme complète de solutions par souscription de l’éditeur multicloud, notamment VMware Cloud Foundation, sa solution phare de cloud hybride d’entreprise, et VMware vSphere Foundation, une plateforme taillée pour les clients TPE et PME, ainsi que des services de stockage, de reprise après sinistre en cas de ransomware et de plateforme d’application.

TD SYNNEX proposera des contenus spécialisés à valeur ajoutée destinés à aider les partenaires à accélérer leur croissance et à développer leur expérience multicloud avec VMware by Broadcom. Ces contenus pédagogiques comprennent notamment une série de formations sur mesure, développée par la division interne Global Specialised Skills du distributeur et disponible exclusivement pour les partenaires via la plateforme TD SYNNEX Channel Academy. Cette formation sera complétée au niveau local par des trainings, des webinaires et des événements destinés à la formation et à l’habilitation sur les produits et les solutions VMware by Broadcom.

En tant que centre de formation agréé VMware by Broadcom, TD SYNNEX propose un portefeuille complet de formations techniques et de certifications pour aider les revendeurs à développer leurs pratiques et compétences techniques. Le distributeur offrira également son expertise et son support pour aider ses partenaires à répondre aux critères du nouveau programme de partenariat de VMware by Broadcom.

Outre les pays nouvellement ajoutés à la liste ci-dessus, les solutions VMware by Broadcom sont déjà disponibles pour les partenaires TD SYNNEX en Belgique, en République tchèque, en France, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Pologne, en Espagne, en Suisse et au Royaume-Uni.