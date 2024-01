TD SYNNEX distribue Palo Alto Networks en Europe

janvier 2024 par Marc Jacob

TD SYNNEX signe un contrat de distribution européen avec Palo Alto Networks qui permettra aux partenaires d’accéder à la gamme complète de solutions matérielles et logicielles de sécurité informatique de ce fournisseur. Ces solutions protègent les informations sur la base d’une détection des menaces et d’une automatisation très performantes.

Dans le cadre de ce contrat, TD SYNNEX utilisera ses capacités d’engagement numérique et de distribution pour assurer l’assistance des partenaires de Palo Alto Networks, tant nouveaux qu’anciens, et permettre à ce fournisseur d’accéder à la communauté étendue de revendeurs à valeur ajoutée spécialisés dans les PME de TD SYNNEX. Les partenaires ont accès aux solutions de Palo Alto Networks sur les plateformes d’e-commerce de TD SYNNEX et bénéficient d’un accompagnement commercial et technique assuré localement par les experts en cybersécurité de ce distributeur.

Favoriser la croissance du secteur de la cybersécurité reste une priorité pour nos partenaires, selon le rapport Directions of Technology récemment publié par TD SYNNEX et qui repose sur des recherches menées par ce distributeur sur le ressenti de ses partenaires. Ce rapport démontre que les solutions de sécurité sont perçues comme le principal facteur de génération de revenus et que l’investissement en compétences en matière de cybersécurité est une priorité clé de leur organisation. La stratégie de TD SYNNEX consiste à aider ses partenaires à combler leurs lacunes en compétences de cybersécurité en leur donnant accès à ses experts, ainsi qu’à des ressources pédagogiques, des formations et des certifications dans le cadre de ses programmes de cybersécurité et de TD SYNNEX Channel Academy.

Les produits de Palo Alto Networks sont accessibles à tous les partenaires européens de TD SYNNEX.