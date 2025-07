TD SYNNEX annonce une collaboration stratégique avec Cordon Group

juillet 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

TD SYNNEX annonce une collaboration stratégique avec Cordon Group, spécialiste des services liés au cycle de vie des équipements électroniques, et son affilié SLS, prestataire accrédité dans les services de gestion de cycle de vie. Cette collaboration marque une extension significative du programme Renew de TD SYNNEX et permet d’ajouter à son portefeuille de services, la reprise des ordinateurs portables Windows, des consoles de jeux et d’autres équipements informatiques.

Les revendeurs pourront accéder facilement à cette offre enrichie via leur compte sur le portail TD SYNNEX Renew. TD SYNNEX stimulera le développement commercial au moyen de campagnes locales et soutiendra les programmes de renouvellement technologique avec les fabricants de matériel informatique à travers l’Europe, tandis que le groupe Cordon assurera le traitement des équipements, grâce à ses capacités de pointe en matière d’IT circulaire. De plus, le programme Renew de TD SYNNEX inclura désormais une gamme élargie de services IT circulaires, tels que l’effacement certifié des données, la gestion des actifs informatiques (ITAD), la remise à neuf, la réparation technique, ainsi que des services sur site avec conservation des équipements.

Cette initiative soutient l’économie circulaire, en s’alignant sur les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies en promouvant une consommation responsable et en réduisant l’impact environnemental.