TD SYNNEX annonce un contrat de distribution des solutions de protection 3M

juin 2024 par Marc Jacob

TD SYNNEX annonce un contrat de distribution des solutions de protection 3M pour les écrans des terminaux. Faisant partie intégrante de l’offre de bout en bout de TD SYNNEX en accessoires pour terminaux, les produits 3M permettent aux partenaires d’offrir des solutions qui renforcent la confidentialité et la sécurité, notamment pour le télétravail et le travail hybride. Ce contrat, déjà en place depuis plus de 10 ans en France, passe un autre cap grâce à cette nouvelle dimension européenne.

Les solutions de confidentialité et les filtres d’écran viennent compléter l’offre de solutions ergonomiques de TD SYNNEX qui s’adapte à l’évolution du télétravail en mettant l’accent sur le confort de l’utilisateur, la flexibilité et la sécurité. Les filtres de confidentialité 3M sont compatibles avec les modèles des plus grandes marques, notamment Apple, HP, Dell et Microsoft. Du point de vue des partenaires, la sélection du filtre se fait de façon très simple sur InTouch, la plateforme d’e-commerce de TD SYNNEX.