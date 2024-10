Tata Communications s’associe à Palo Alto Networks

octobre 2024 par Marc Jacob

L’évolution rapide vers la transformation numérique, l’adoption du cloud et le travail à distance a considérablement élargi et compliqué la surface d’attaque des organisations, les rendant plus vulnérables aux cybermenaces sophistiquées. Pour répondre à ces enjeux, les entreprises ont besoin de solutions de cybersécurité robustes, intégrées et gérées.

L’offre la plus performante réunira les technologies de pointe de Palo Alto Networks avec le tissu numérique de solutions de Tata Communications et l’expertise approfondie de l’industrie dans les domaines de la sécurité des réseaux, de la sécurité du cloud, de la détection et de la réponse aux cybermenaces, de l’évaluation de la sécurité et des services de conseil - en tirant parti d’une alliance puissante pour faire face à l’évolution du paysage des cybermenaces.

Le partenariat répondra à ces besoins essentiels en offrant un ensemble de services et de technologies robustes dans le domaine de l’informatique en nuage et de la cybersécurité, dont les principaux avantages sont les suivants :

Fonctionnalités avancées de détection des menaces, de réponse aux incidents et de mise en conformité : Alors que les entreprises passent à des solutions basées sur le cloud, de nouveaux défis de sécurité apparaissent, tels que l’accès non autorisé et le manque de visibilité dans les environnements cloud. Contrairement à d’autres outils traditionnels de centre d’opérations de sécurité ( "Security Operations Centre" ou SOC) qui sont souvent insuffisants dans ces contextes, la plateforme Precision AI de Palo Alto Networks combine les capacités de SIEM, XDR, SOAR et d’autres outils SOC afin de simplifier les opérations de sécurité.

Isolement et résolution proactive des menaces grâce à l’intelligence intégrée des risques : Tata Communications proposera une solution de sécurité unifiée, fournie dans le cloud, qui intègre la sécurité du réseau, la sécurité du cloud, les capacités Zero Trust Network Access (ZTNA) 2.0 et Secure Access Service Edge (SASE), en s’appuyant sur la plateforme Prisma Access de Palo Alto Networks - une plateforme basée sur le cloud pour les services de sécurité réseau qui offre une sécurité consolidée et de premier ordre au niveau de la périphérie pour les utilisateurs finaux.

Un déploiement et des opérations en toute transparence : Tata Communications fournira également des services gérés dédiés, y compris la gestion du cycle de vie des solutions Palo Alto Networks permettant aux clients de se concentrer sur leur cœur de métier.

Une posture de sécurité optimisée et une expérience utilisateur améliorée : Le partenariat permettra une détection rapide et une réduction des temps de réponse, avec une gestion simplifiée de la sécurité.

Des économies de coûts et des gains d’efficacité opérationnelle significatifs : Les clients bénéficieront de la consolidation de plusieurs fournisseurs et services de sécurité en un seul fournisseur.

Tata Communications pour permettre une évaluation rigoureuse de l’infrastructure de sécurité existante et recommander une feuille de route avec accès à des analyses et à des informations en temps réel, à des renseignements sur les menaces et à une bibliothèque de cas d’utilisation.