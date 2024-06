Tata Communications lance son SASE

juin 2024 par Marc Jacob

Tata Communications annonce le lancement de son SASE (Secure Access Service Edge) unifié et hébergé par un seul fournisseur pour les entreprises internationales. En partenariat avec Versa Networks, leader en matière de SASE unifié alimenté par l’IA, le SASE hébergé de Tata Communications fait converger les réseaux étendus définis par logiciel ("Software-Defined Wide Area Networks" ou SD-WAN) et les capacités d’accès sécurisé ("Secure Service Edge" ou SSE) dans une technologie à passage unique permettant aux entreprises prêtes pour l’avenir d’exploiter pleinement la puissance et le potentiel des environnements basés sur le cloud grâce à des performances exceptionnelles, une sécurité sans faille, une facilité d’utilisation et un coût avantageux.

Hébergée et gérée de bout en bout par Tata Communications, la solution offre un déploiement sécurisé, évolutif et agile. L’expertise transversale de l’entreprise dans les domaines du réseau, de la sécurité et du cloud permet une gestion opérationnelle transparente et une intégration avec les systèmes existants pour les entreprises, garantissant ainsi un soutien solide tout au long de leur parcours.

Alors que les entreprises adoptent de plus en plus le travail hybride, le SD-WAN et une approche "digital-first", leur architecture réseau distribuée augmente la vulnérabilité aux cyberattaques, d’où la nécessité de solutions SASE robustes. Une étude commandée par Tata Communications avec Omdia a révélé que le travail à distance sécurisé était le principal facteur (49 %) d’adoption des solutions SASE dans les entreprises mondiales, suivi de près par les modèles de sécurité simplifiés et intégrés (43 %). En outre, lors de la mise en œuvre de la SASE, près de la moitié des entreprises ont cité le cloisonnement des équipes chargées de la sécurité et des réseaux comme l’un des principaux défis à relever.

Le Hosted SASE de Tata Communications est idéalement positionné pour relever ces défis. L’entreprise exploite son réseau distribué à l’échelle mondiale pour fournir des SASE hébergés, garantissant ainsi une connectivité de niveau opérateur et des performances supérieures. Elle offre également une détection avancée et une protection en temps réel grâce à une plateforme de renseignement sur les cybermenaces qui génère des informations en regroupant des données provenant du réseau de Tata Communications et d’autres sources industrielles de premier plan.

La technologie de passage unique de Tata Communications Hosted SASE assure une visibilité et un contrôle unifiés du trafic réseau ainsi que des informations exploitables pour optimiser les performances du réseau. Cela permet aux entreprises d’éviter les complexités et les retards liés à la gestion d’une pile de solutions ponctuelles en constante augmentation. En outre, elles peuvent également améliorer leur retour sur investissement - avec Tata Communications Hosted SASE, le coût de possession est estimé à près de 40 % de moins que le déploiement de solutions ponctuelles.