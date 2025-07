Tanium nomme Tara Ryan au poste de Chief Marketing Officer

juillet 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Tanium, annonce la nomination de Tara Ryan au poste de directrice marketing monde (CMO). Avec plus de 25 années d’expérience dans le développement d’entreprises à forte croissance dans les domaines du SaaS, de la sécurité et des technologies basées sur les données, Tara Ryan apporte avec elle une solide expérience dans la direction des stratégies marketing au niveau mondial, la transformation de marques et la mise en œuvre de programmes générateurs de revenus, tant dans des start-ups à forte croissance que dans des entreprises en phase d’introduction en bourse (IPO) et au-delà.

Tara Ryan occupait récemment le poste de CMO chez Saviynt, où elle dirigeait les efforts marketing mondiaux pour la plateforme Identity Cloud basée sur l’IA de l’entreprise et contribuait à repositionner la marque à la pointe de la cybersécurité centrée sur l’identité. Auparavant, Tara Ryan a occupé le poste de CMO chez Contrast Security, un leader du DevSecOps qui remplace les outils traditionnels par des approches modernes basées sur l’instrumentation pour la sécurité des applications, ainsi que chez Incorta, une entreprise disruptive dans le domaine de l’analyse de données qui permet la prise de décisions opérationnelles en temps réel grâce à une plateforme de données unifiée de nouvelle génération.

Tara Ryan a dirigé le marketing pendant les phases liées à l’introduction en bourse (IPO) de Proofpoint, Coupa et NetSuite, où elle a conçu des moteurs marketing basés sur les données qui ont permis de développer un pipeline évolutif et d’augmenter le chiffre d’affaires. Chez McAfee.com, Network Associates et Commerce One, elle a contribué à façonner les premières réussites de la marque et a été l’une des principales architectes des programmes de commercialisation dans cinq divisions et plusieurs introductions en bourse.

Dans le cadre de ses fonctions chez Tanium, Tara mettra à profit son expertise dans ce domaine et en matière de croissance pour superviser la marque, le marketing d’entreprise, la communication mondiale et les campagnes de lead génération de la société.