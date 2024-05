Tanium et Plat4mation annoncent un partenariat

mai 2024 par Marc Jacob

Tanium annonce une nouvelle collaboration avec Plat4mation, un partenaire international de ServiceNow fournissant des services de conseil et de mise en œuvre de plateformes. Ce partenariat permettra aux clients de tirer plus vite profit de leurs investissements dans les offres combinées des deux éditeurs. Pour ce faire, les entreprises pourront s’appuyer sur l’expertise, les meilleures pratiques et l’expérience accumulées depuis une dizaine d’années par Plat4mation en implémentant, intégrant et optimisant plus de 1 000 projets ServiceNow.

Tanium permet aux organisations d’optimiser l’exactitude et l’exhaustivité des données de leur CMDB (base de données de gestion des configurations), et de tirer un maximum de valeur de leurs investissements dans ServiceNow. Ce partenariat avec Plat4mation renforcera la proposition de valeur de la plateforme Tanium XEM en leur offrant des avantages concrets :

• Élimination des angles morts : Tanium fournit des données en temps réel sur chaque endpoint d’un environnement, ce qui permet aux utilisateurs d’éliminer les angles morts.

• Réduction des coûts : Tanium maintient une CMDB ServiceNow en temps réel qui offre une visibilité complète sur les inventaires et sur l’utilisation des équipements et logiciels, indépendamment du système d’exploitation ou du réseau. Les organisations peuvent ainsi réduire immédiatement leurs coûts de licences.

• Réduction des risques : Grâce à Tanium, il est facile de recueillir des données sur les vulnérabilités et de conformité pour les hiérarchiser et les examiner dans ServiceNow Vulnerability Response et ServiceNow Configuration Compliance.

• Soutien de l’IA : La plateforme de Tanium peut fournir des données détaillées en temps réel sur les endpoints d’une organisation – un atout essentiel pour entraîner des modèles d’IA et garantir la fiabilité des informations et prédictions générées.

Partenaire Ventures au sein de l’écosystème de ServiceNow, Plat4mation s’appuie sur une équipe de plus de 500 consultants techniques et fonctionnels certifiés, sur des Maîtres d’œuvre certifiés (Certified Master Architects) titulaires de certifications CSDM (Common Service Data Model), et sur une approche basée sur des ateliers. Ces ingrédients aident les organisations à intégrer les données adéquates à la CMDB et à les appliquer effectivement à travers le CSDM de ServiceNow, et permettent aux équipes informatiques et SecOps tirant parti des solutions Tanium de prendre les bonnes décisions.

Dans le cadre de ce nouveau partenariat stratégique, Plat4mation introduit également de nouveaux services packagés conçus pour rationaliser l’intégration des données complètes de Tanium sur les endpoints avec la CMDB puissante de ServiceNow, et pour les aider à franchir un palier en matière de qualité des données et d’informations opérationnelles.