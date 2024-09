Tanium annonce une intégration avec ServiceNow

septembre 2024 par Marc Jacob

Tanium annonce le lancement de Tanium Patch Management for ServiceNow IT Operations. Conçue pour rationaliser et automatiser le cycle complet de gestion des patchs, cette puissante intégration permet aux équipes informatiques d’éviter les problèmes de complexité et d’efficacité des outils traditionnels. La solution complète et automatisée de Tanium est étroitement intégrée avec les workflows de gestion des opérations IT (ITOM) et d’opérations de sécurité (SecOps) de ServiceNow dans le but de veiller à l’application de correctifs sur les actifs de la CMDB ServiceNow.

En intégrant directement leurs processus de gestion des patchs à la plateforme Now, les équipes informatiques peuvent limiter les efforts manuels, consolider leurs outils, et améliorer considérablement l’efficacité et la conformité des correctifs. Cette intégration offre une série de fonctionnalités et d’avantages clés :

• Analyse et identification proactives : offre une visibilité complète sur l’ensemble des actifs informatiques, et identification des patchs applicables.

• Déploiement automatisé : automatise les déploiements de patchs à travers les workflows de gestion des changements et d’approbation.

• Reporting amélioré : fournit des capacités de reporting et des tableaux de bord ServiceNow natifs pour gérer les historiques des patchs, leurs déploiements, et les risques subsistants.

• Workflows intégrés : intègre de manière transparente les outils d’application des correctifs de Tanium aux processus de gestion du changement existants dans ServiceNow.

• Résilience : réduit la complexité, offre davantage de contrôle, garantit la conformité, et améliore la posture de sécurité.

Pour aider les organisations à mieux comprendre les risques métiers et relatifs à l’applicabilité des patchs, Tanium Patch Management for ServiceNow ITOM scanne, identifie et crée des rapports sous forme d’enregistrements liés aux éléments de configuration (CI) de la CMDB ServiceNow. La solution attribue des critères de risques aux patchs en cours en fonction des attributs des CI, ce qui permet de renforcer la conformité, la gestion des risques et la résilience. Désormais, les clients peuvent obtenir des informations en temps réel incluant les historiques et relations des CI, et profiter ainsi d’une visibilité et d’un contrôle inégalés sur les patchs.

En outre, l’intégration minimise les tâches manuelles, et accroît l’efficacité des correctifs en permettant aux équipes informatiques de les planifier, les programmer, les approuver et les déployer directement depuis les registres de changements grâce à la solution no-code ServiceNow Flow Designer. Cette fonctionnalité contribue à consolider les outils, réduit les efforts manuels, et permet de réaliser des audits et rapports en toute confiance sur l’efficacité des patchs à travers l’organisation. Intégrée de manière transparente avec ServiceNow, elle simplifie la gestion des patchs en bout en bout sur tous les éléments de configuration Windows, Mac et Linux. Le processus est ainsi entièrement rationalisé depuis une plateforme consolidée.