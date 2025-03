T-Mobile, Thales et SIMPL apportent flexibilité et sécurité aux déploiements IoT

mars 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Les déploiements à grande échelle d’objets connectés présentent des défis importants en matière de sécurité, de simplicité et de connectivité. Cette collaboration permet de fournir aux acteurs de l’IoT une solution sécurisée de bout en bout qui gère l’activation de la première connectivité et le cycle de vie des appareils.

Grâce à cette collaboration, tous les appareils équipés d’une eSIM et gérés par SIMPL IoT sont préchargés avec un profil d’activation T-Mobile, ce qui garantit une première connectivité instantanée et automatique. Cela permet aux appareils, une fois déployés sur le terrain, de se connecter immédiatement au réseau cellulaire le plus approprié via la solution Thales Adaptive Connect.

L’intégration de Thales Adaptive Connect à la plateforme SIMPL permet aux clients de gérer automatiquement la connectivité des appareils en temps réel. Via une interface web, les entreprises et les équipementiers peuvent gérer à distance la connectivité des appareils, rationalisant ainsi les processus de déploiement et de maintenance.

Cela élimine les obstacles logistiques et opérationnels liés à la mise à jour manuelle des appareils ; en effet, une fois installés sur le terrain les appareils équipés d’eSIM se connectent instantanément au réseau cellulaire le plus approprié. Cette solution révolutionnaire s’appuie sur les technologies eSIM et GSMA SGP.22/32, ce qui permet aux entreprises de surmonter les contraintes habituelles en matière de connectivité.

* La première solution commerciale conforme aux standards technologiques SGP.22 et SGP.32 de la GSMA.