Sysdig nommé Best Cloud Native Security Solution par DevOps Dozen

janvier 2024 par Marc Jacob

La catégorie 2023 Tools and Services dans laquelle Sysdig a été reconnue, récompense les meilleurs outils, solutions et services considérés comme cloud-native. Chaque année, dans la catégorie Tools and Services, DevOps Dozen récompense les acteurs qui développent et fournissent des solutions exceptionnelles pour renforcer les développeurs, les DevOps et les équipes d’opérations IT.