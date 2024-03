Sysdig, nommé 1er pour son CSPM dans le Gartner "Voice of the Customer"

mars 2024 par Marc Jacob

Sysdig a été nommé Strong Performer dans le rapport Gartner Peer Insights " Voice of the Customer " pour les outils CSPM. Sysdig est la seule plateforme de sécurité cloud à recevoir le maximum de cinq étoiles dans le rapport.

En plus de recevoir la meilleure note globale, Sysdig a obtenu les meilleures notes dans chaque catégorie :

• Capacités du produit : 4.9/5

• Expérience de vente : 4.9/5

• Expérience de déploiement : 4.9/5

• Expérience en matière de support : 5/5

Sysdig permet de renforcer la posture de sécurité dans le cloud grâce à des résultats unifiés avec une hiérarchisation active des risques, un balayage sans agent, une analyse du chemin d’attaque, un inventaire et des vérifications de la posture de sécurité en temps réel. En utilisant les informations d’exécution, Sysdig offre une visibilité sur les risques actifs du cloud, tels que les changements de configuration en temps réel, les activités suspectes des utilisateurs, les autorisations et les paquets en cours d’utilisation, ainsi que les menaces liées à la charge de travail. Sysdig renforce les approches en matière de gestion de la posture de sécurité dans le cloud, depuis la hiérarchisation des risques et la gestion des vulnérabilités jusqu’à la détection proactive des menaces et la conformité.

L’engagement de Sysdig à fournir une visibilité complète et des mesures de sécurité robustes a été salué par sa base d’utilisateurs, comme en témoignent les notes du rapport "Voice of the Customer" de Gartner. Les commentaires des clients ont mis en évidence l’approche de Sysdig en matière de CSPM. Cette plateforme combine le CSPM avec la protection des charges de travail dans le cloud, la gestion des droits de l’infrastructure dans le cloud mais également la détection et la réponse dans une seule plateforme de sécurité pour fournir aux clients une couverture de bout en bout, de la prévention à la défense.

---------------------------

Méthodologie : Les données utilisées dans ce rapport proviennent d’évaluations effectuées sur Peer Insights, une plateforme d’évaluation d’entreprises basée sur des données dynamiques. La modération et la validation permanentes de ces évaluations sont essentielles au maintien de l’intégrité du site. Les évaluations sont examinées avant d’être publiées sur le site et périodiquement après leur publication.