Sysdig lance AI Workload Security

mai 2024 par Marc Jacob

Avec l’introduction de la sécurité des charges de travail d’IA en temps réel, Sysdig aide les entreprises à identifier immédiatement et à prioriser les charges de travail dans leur environnement avec les principaux moteurs et logiciels d’IA, tels que OpenAI, Hugging Face, Tensorflow et Anthropic. En comprenant où les charges de travail d’IA s’exécutent, Sysdig permet aux organisations de gérer et de contrôler leur utilisation de l’IA - que cette utilisation soit officielle ou déployée sans l’approbation appropriée. Sysdig simplifie également le triage et réduit les temps de réponse en intégrant pleinement la sécurité des charges de travail d’IA en temps réel à la fonction de découverte unifiée des risques de l’entreprise, offrant aux équipes de sécurité une vue unique de tous les risques et événements corrélés afin de fournir un flux de travail plus efficace pour hiérarchiser, enquêter et remédier aux risques d’IA actifs.

Sur l’ensemble des charges de travail GenAI actuellement déployées, Sysdig a constaté que 34 % sont publiquement exposées. L’exposition publique, qui se réfère à l’accessibilité d’une charge de travail à partir d’Internet ou d’un autre réseau non fiable sans mesures de sécurité appropriées, met les données sensibles exploitées par les modèles GenAI en danger immédiat. En plus d’augmenter le risque de failles de sécurité et de fuites de données, l’exposition publique ouvre également la porte à des problèmes de conformité réglementaire.

En mettant en évidence l’exposition publique, les vulnérabilités exploitables et les événements d’exécution, Sysdig AI Workload Security aide également les organisations de tous les secteurs à résoudre rapidement les problèmes avant cette législation imminente sur l’IA.