Sysdig annonce la nomination de William « Bill » Welch au poste de Président Directeur Général

novembre 2024 par Marc Jacob

Sysdig annonce la nomination de William « Bill » Welch au poste de Président Directeur Général. William Welch, qui a fait ses preuves en matière de développement d’entreprises de cybersécurité à forte croissance, rejoint Sysdig après avoir occupé des postes de direction chez Duo Security, Zscaler et Symantec, et a récemment occupé le poste de président et directeur de l’exploitation de Talkdesk. Sa nomination permettra d’accélérer la trajectoire de croissance de Sysdig et d’étendre son impact mondial dans le secteur en pleine évolution des plateformes de protection des applications natives dans le Cloud (CNAPP). William Welch rejoindra également le conseil d’administration de Sysdig.

La sécurité du Cloud est l’un des marchés à la croissance la plus rapide, qui devrait atteindre 43,74 milliards de dollars à la fin de cette année et dépasser 63 milliards de dollars d’ici 2028. Alors que les entreprises se tournent rapidement vers le Cloud afin d’exploiter son potentiel développement et le déploiement de logiciels, les cybercriminels profitent de cette même rapidité pour mener des opérations malveillantes en quelques minutes.

L’avantage concurrentiel de Sysdig est ancré dans son moteur technologique de pointe, étayé par le projet open source Falco.

Créé par Sysdig, Falco a cultivé une vaste communauté de défenseurs du Cloud. Avec plus de 130 millions de téléchargements, six ans de gouvernance éprouvée et une récente qualification au sein de la Cloud Native Computing Foundation (CNCF), Falco est devenu la norme de l’industrie en matière de détection des menaces d’exécution. Grâce à Falco, Sysdig est la seule plateforme de sécurité capable de détecter les menaces natives du cloud en quelques secondes.

Animé par la volonté de permettre aux équipes de sécurité de devancer les attaquants, Sysdig a publié Sysdig Sage™, le premier analyste de sécurité cloud AI du secteur, qui transforme la façon dont les organisations interagissent avec leurs outils de sécurité. En donnant aux équipes de sécurité les moyens d’un raisonnement en plusieurs étapes, d’une prise de conscience contextuelle et de conseils de restauration, Sysdig Sage va au-delà d’un simple condensé de données, engageant les utilisateurs dans des conversations de type humain tout en contrôlant l’interface et la plateforme sous-jacente.

Sysdig a renforcé ses relations avec de grandes entreprises internationales telles que Goldman Sachs, Bloomreach, Calendly, SupportLogic et BigCommerce, et a gagné de nouveaux clients dans plus d’une douzaine de pays au cours de l’année écoulée.

William Welch apporte plus de 30 ans d’expérience approfondie dans le développement et l’innovation de produits, l’expérience client, l’acquisition de talents et les alliances stratégiques à travers le monde. En tant que directeur de l’exploitation de Zscaler, il a conduit l’entreprise à une croissance spectaculaire de ses revenus, qui s’est traduite par une introduction en bourse de premier plan et une capitalisation boursière de près de 32 milliards de dollars aujourd’hui. En tant que président et directeur de l’exploitation de Duo Security, il a contribué à la réalisation d’une fusion de 2,35 milliards de dollars avec Cisco.