Synology® présente DiskStation® DS425+

juin 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Le DS425+ à 4 baies offre une configuration de stockage fixe allant jusqu’à 80 To de données brutes, idéal pour les déploiements à plus petite échelle avec des exigences de stockage cohérentes. Pour la connectivité réseau, le DS425+ dispose d’un port 2,5GbE ainsi que d’un port RJ-45 1GbE. De plus, il prend en charge les SSD M.2 NVMe pour le cache SSD ou le tout-flash haute performance.

Le DS425+ est conçu comme un système complet pour offrir des performances et une fiabilité constantes avec les disques durs Synology. Il suit un cadre de compatibilité des disques soigneusement élaboré, soutenu par plus de 7 000 heures de tests rigoureux. Pour garantir une intégration optimale et une fiabilité à long terme, DSM sur le DS425+ nécessite des disques durs compatibles* pour l’installation.

Propulsés par le DiskStation Manager (DSM) de Synology, ces systèmes offrent des fonctionnalités polyvalentes pour répondre aux divers besoins de gestion des données professionnelles.

• Synology Drive transforme le système en un cloud privé, permettant un accès multiplateforme et une synchronisation site-à-site pour les équipes distribuées.

• Active Backup Suite offre une protection complète pour les appareils Windows, Linux et MacOS, les machines virtuelles et les comptes cloud, avec des options de sauvegarde hors site flexibles.

• Surveillance Station offre une gestion vidéo évolutive et propose des analyses intelligentes en temps réel pour protéger les actifs physiques.

Disponibilité

Le DS425+ est désormais disponible, via le réseau de partenaires et de revendeurs Synology dans le monde entier. Pour plus d’informations, visitez la page produit DS425+.

*Un programme de validation tiers est disponible sur demande, permettant aux fabricants de disques de tester leurs produits en utilisant les mêmes normes rigoureuses appliquées à Synology