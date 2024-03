Synology® présente BeeStation

mars 2024 par Marc Jacob

Synology lance BeeStation conçu pour offrir un stockage cloud personnel à tous, en particulier à ceux qui recherchent simplicité et facilité d’utilisation. BeeStation vous permet de sauvegarder, gérer et partager des fichiers en toute flexibilité, sans frais d’abonnement et avec un contrôle maximal de vos données privées.

Démarrez votre cloud personnel dès la première utilisation avec un disque dur intégré de 4 To*, suffisamment d’espace pour les documents de travail, les fichiers personnels, les photos et les vidéos. Il suffit de scanner un code QR et de brancher les câbles nécessaires pour que les utilisateurs puissent accéder en quelques minutes à leur service cloud personnel.

Les applications Web, de bureau et mobiles associées offrent une expérience fluide pour la gestion et l’accès aux fichiers où que vous soyez, tout en reflétant la commodité des services cloud les plus populaires.

En comprenant le besoin de solutions de stockage personnelles et familiales, BeeStation permet aux utilisateurs de créer facilement des espaces de stockage privés pour chaque membre. Cette fonctionnalité garantit le respect et le maintien de la confidentialité des données personnelles. Aucune compétence complexe en matière de réseau ou d’informatique n’est nécessaire.

Fonctions de sauvegarde et d’IA

Avec BeeStation, les sauvegardes automatiques de photos et de vidéos à partir de périphériques iOS et Android conservent vos souvenirs favoris. En outre, l’organisateur de photos alimenté par l’IA simplifie la gestion de l’ensemble de votre bibliothèque photo, en facilitant plus que jamais la recherche et le partage d’images ou d’albums spécifiques grâce à la reconnaissance des personnes et des objets accélérée par le matériel.

Les fonctionnalités avancées de BeeStation incluent la possibilité de sauvegarder des fichiers depuis Google Drive, Microsoft OneDrive, Dropbox et les clés USB connectées, garantissant ainsi que les utilisateurs conservent toujours une copie de leurs données importantes.

Disponibilité

BeeStation est disponible à l’achat dès aujourd’hui sur le site Web de Synology et auprès de partenaires et revendeurs officiels dans le monde entier.

* 4 To (4 trillion d’octets) représente environ 3,6 Tio. La capacité utile après la réservation de l’espace système est d’environ 3,45 Tio. L’affichage des unités de stockage peut varier en fonction du système d’exploitation.