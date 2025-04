Synetis est récompensé par Varonis en tant que Partenaire d’Excellence

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Synetis est un acteur majeur en France, proposant une gamme étendue de services dédiés à la cybersécurité et à la gestion des données sensibles. Notre expertise se concentre sur l’implémentation, l’optimisation et le support de solutions de pointe. En tant que partenaire privilégié, Synetis collabore étroitement avec ses clients pour garantir une valorisation maximale de leurs investissements, notamment dans la plateforme Varonis, et leur assure un accompagnement professionnel de premier plan.

Travaillant en étroite collaboration avec Varonis, Synetis aide les clients à identifier les données sensibles ou surexposées, à remédier automatiquement aux risques et à alerter de manière proactive les clients en cas d’activité ou de comportement suspect de l’utilisateur.

Synetis propose des services spécialisés en cybersécurité et gouvernance des données. Le cabinet de conseil déploie et optimise les solutions Varonis avec excellence. Une équipe d’experts certifiés protège vos informations sensibles et assure votre conformité réglementaire. Le support technique répond rapidement à vos besoins, tout en vous offrant des audits précis et des formations adaptées. Le conseil stratégique fait partie de l’ADN de Synetis, ce qui permet à chaque client de bénéficier d’un accompagnement sur mesure.