Syage améliore son statut chez EcoVadis en obtenant la certification Gold

janvier 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

EcoVadis, une entreprise à mission, se positionne comme l’une des principales plateformes mondiales de notation RSE, évaluant les entreprises sur des critères essentiels : l’environnement, le social et les droits humains, l’éthique et les achats responsables. Les entreprises de toutes tailles s’appuient sur la plateforme EcoVadis pour se conformer aux réglementations ESG, réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et améliorer les performances en matière de durabilité de leur entreprise et de leur chaîne d’approvisionnement dans 250 industries et 185 pays. https://ecovadis.com/fr/

Depuis de nombreuses années, Syage investit des ressources importantes pour positionner la RSE au centre de sa stratégie de développement. C’est dans ce contexte que le groupe a initié une démarche de fond pour structurer son approche et se conformer au plus haut standard qualité. L’évaluation par EcoVadis s’inscrit dans cette mouvance et vise à évaluer les actions déployées par l’ESN.