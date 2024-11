SUSE® lance SUSE AI

novembre 2024 par Marc Jacob

SUSE® a annoncé la disponibilité de SUSE AI, une plate-forme sécurisée et fiable permettant de déployer et d’exécuter des applications GenAI. Fournie sous la forme d’une solution cloud native intégrée, SUSE AI est dotée d’une flexibilité et d’une extensibilité intégrées. SUSE AI exploite les meilleurs modèles de langage (LLM) de l’industrie et aide les entreprises à conserver un contrôle total sur les solutions d’IA, en leur donnant la possibilité de choisir et d’être souveraines.

Alors que les entreprises passent de la phase d’expérimentation de l’IA à la mise en production, la sécurité et la conformité constituent un obstacle important à la pleine réalisation du potentiel de l’IA. La plupart des solutions d’IA ne sont pas conçues en tenant compte de la confidentialité, de sorte que les entreprises des secteurs hautement réglementés comme la finance ou l’industrie qui doivent protéger leur propriété intellectuelle originale doivent créer laborieusement leur propre solution d’IA, un processus lent, complexe et fastidieux. SUSE AI relève ces défis en permettant aux entreprises d’exécuter facilement des solutions GenAI privées, en préservantla sécurité sans sacrifier la vitesse et la puissance des solutions d’IA.

SUSE AI a été conçu avec les contributions du programme AI Early Access de SUSE, une initiative collaborative réunissant des clients et des partenaires avec les experts GenAI de SUSE afin de jeter les bases d’une IA générative sécurisée et conforme au sein de l’entreprise.

Les avantages de SUSE AI incluent :

"Secure by design" : SUSE AI assure la sécurité et les certifications au niveau de l’infrastructure logicielle, ainsi que des outils qui offrent une sécurité Zero Trust, des modèles et des guides pour la conformité. Avec SUSE AI, ils peuvent s’assurer que toute utilisation et tout traitement de données sensibles et privées restent privés, ce qui réduit considérablement le risque de violation de données et d’accès non autorisé. Les composants de SUSE AI sont construits à l’aide du système de construction certifié par les critères communs de SUSE, qui assainit le logiciel et effectue des analyses de vulnérabilité. Cela garantit la sécurité et l’intégrité de ces composants et peut réduire l’impact des failles de sécurité en améliorant la réponse aux incidents et les efforts de récupération.

Une confiance à multiples facettes : Avec SUSE AI, les clients peuvent faire confiance à leurs solutions d’IA, à la sécurité de la plate-forme, à l’exactitude des données générées et à la confidentialité des données relatives à leurs clients et à leur propriété intellectuelle. Ils peuvent déployer une IA bien gérée partout où leur entreprise en a besoin, qu’il s’agisse d’environnements sur site, hybrides ou sur le cloud, et même dans des environnements isolés. Les entreprises peuvent assurer leur pérennité en tirant parti des composants d’IA fournis dans le cadre de SUSE AI ou en apportant leurs propres outils d’IA pour s’adapter à leurs cas d’utilisation uniques et à leurs charges de travail accrues.

Avoir le choix : SUSE AI offre liberté de choix aux clients en fournissant une plate-forme sécurisée sur laquelle ils peuvent sélectionner n’importe quel composant d’IA. Les clients disposent d’un contrôle total sur l’optimisation et l’extension de la plate-forme, ainsi que d’une flexibilité dans la sélection et le déploiement de grands modèles de langage (LLM). La simplification des opérations de cluster et du stockage persistant, ainsi que l’accès aisé à des outils et services partagés préconfigurés permettent aux clients de s’appuyer sur SUSE AI en toutes circonstances.