SUSE Edge for Telco 3.2 permet aux opérateurs de services de communication de se moderniser et d’améliorer leur efficacité

mars 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

SUSE Telco Suite accélère la transformation et l’innovation des télécoms Lors du Mobile World Congress, SUSE®, leader mondial des solutions d’entreprise open sources innovantes, ouvertes et sécurisées, annonce le lancement de SUSE Edge pour Telco 3.2.

Cette annonce comprend différents bundle produits, une nouvelle stratégie de support à long terme (LTS), l’accès anticipé aux nouvelles fonctionnalités des réseaux d’accès radio RAN et des cas d’usage réseau avancés. SUSE Edge for Telco est une plateforme d’Edge computing optimisée pour les télécommunications qui permet aux entreprises d’innover, d’améliorer leur efficacité opérationnelle et d’accélérer la modernisation de leurs réseaux.

« SUSE Edge 3.2 pour les opérateurs télécoms constitue une étape clé pour accompagner les opérateurs télécoms dans leurs démarches d’innovation », a déclaré Keith Basil, Directeur Général Edge Business Unit, SUSE. « La plateforme open source et cloud native de SUSE est déjà déployée avec succès dans plusieurs pays. Cette nouvelle version introduit un ensemble de fonctionnalités améliorées, ainsi que la prise en charge d’IPv6 et de la synchronisation PTP/Time, deux éléments essentiels pour permettre aux opérateurs télécoms d’atteindre une évolutivité et des performances optimales. »

Alors que le ROI des investissements 5G fait l’objet d’une surveillance accrue, les opérateurs de services de communication (CSP - Communication Service Provider) sont confrontés à une forte pression pour réduire les coûts et accélérer la génération de revenus. Pour relever ce défi, une désagrégation plus poussée des architectures de réseau traditionnelles est nécessaire. Le projet Sylva de Linux Foundation Networking œuvre à favoriser les déploiements de réseaux cloud basés sur les meilleures technologies open source. Les CSP peuvent simplifier la gestion de multiples piles de télécommunications en s’appuyant sur une couche CaaS unifiée et open source telle que SUSE Telco Suite. En tant que membre du conseil d’administration du projet Sylva, SUSE soutient pleinement cette initiative et s’engage aux côtés de sa communauté open source pour relever les défis techniques et optimiser l’infrastructure cloud des télécoms. SUSE Telco Suite constitue la plateforme première pour les offres CaaS cloud natives de plusieurs CSP de niveau 1, dont Orange.

Des solutions packagées

SUSE Telco Suite fournit des solutions optimisées pour les déploiements cœur 5G, vBNG, RAN et Edge, permettant aux CSP de rationaliser les opérations, d’améliorer leur évolutivité et de s’intégrer de manière transparente dans les réseaux cloud natifs. Avec les add-ons optionnels SUSE Security, SUSE Storage et SUSE Virtualization, la solution constitue une base sécurisée, évolutive et résiliente pour les réseaux de nouvelle génération. Pour les clouds RAN et Edge, SUSE Telco Suite offre une pile télécom hautes performances en temps réel. Il simplifie les déploiements 5G, l’adoption de l’Open RAN et l’edge computing tout en réduisant la complexité et les coûts. Grâce à des solutions open source préconfigurées, SUSE aide les CSP à automatiser, moderniser et pérenniser leur infrastructure Cloud télécom.

Nouvelle stratégie de support plus long terme

SUSE Telco Suite introduit une nouvelle stratégie LTS qui garantit une prise en charge complète de la pile pendant 24 mois, offrant ainsi aux clients une plus grande stabilité et des capacités de planification à long terme.

Un soutien pour les opérateurs

SUSE aide également les CSP à raccourcir les cycles d’innovation et à élargir leur clientèle en fournissant une plateforme CaaS commune pour fournir des services de télécommunications et edge à de nouveaux segments de clientèle, dans divers secteurs, avec des performances et une qualité de service garanties.

Une plateforme flexible et optimisée pour les télécoms, avec des designs validés adaptés aux opérateurs et à leur écosystème de fournisseurs. Prise en charge des plateformes ARM, AMD et Intel. Les designs validés améliorent considérablement la montée en puissance des clients et garantissent les performances des réseaux.

Une solution de gestion qui évolue uniformément et est conçue pour déployer facilement l’ensemble de la pile cloud Telco, du système d’exploitation aux fonctions réseau. Il gère les opérations après leur mise en production de manière entièrement automatisée.

La solution s’appuie sur la conformité, les fonctionnalités de sécurité et les certifications intégrées des plateformes SUSE sous-jacentes. SUSE Edge for Telco applique les meilleures pratiques en matière de configuration, de diffusion et de gouvernance à l’aide de ces fonctionnalités.

SUSE au Mobile World Congress 2025

SUSE sera présent au Mobile World Congress de Barcelone, sur le stand #2A6, Hall 2, et présentera des innovations conjointes avec des partenaires clés, notamment :

Orange, qui a déployé avec succès et dans de nombreux pays, une plateforme CaaS construite sur Sylva et soutenue commercialement par SUSE. La plateforme CaaS d’Orange peut héberger des fonctions réseau du cœur au RAN.

SUSE présente également la solution GreenRAN™ Hardware-Agnostic de Parallel Wireless, qui repose sur la plateforme Telco conforme Sylva de SUSE. SUSE et Parallel Wireless démontreront conjointement comment la suite Telco de SUSE permet des mises à niveau transparentes et sans temps d’arrêt de la solution GreenRAN sur n’importe quelle architecture matérielle.

« En joignant nos forces à celles de SUSE, nous proposons des solutions innovantes et agnostiques vis à vis du matériel qui améliorent les services de télécoms et garantissent une expérience client haute qualité ainsi que des réseaux économes en énergie », a déclaré Netanel Gabizon, Chief Product Officer chez Parallel Wireless. « Avec SUSE Telco for Edge et notre solution GreenRAN™, les opérateurs peuvent obtenir une disponibilité continue des unités distantes, même pendant les upgrades, et mener des opérations réseau prêtes pour l’avenir grâce à l’automatisation Zero touch. »