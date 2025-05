Surveillance 360 : Outpost24 étend sa cybersécurité aux réseaux sociaux et aux documents sensibles

Ces intégrations permettent aux équipes de cybersécurité de bénéficier d’une visibilité accrue sur leur empreinte numérique et de répondre de manière proactive aux menaces qui naissent en ligne, sur les réseaux sociaux comme dans les recoins du web profond.

Face à la complexité croissante de l’exposition des entreprises sur internet, Outpost24 continue d’étendre les capacités de sa plateforme EASM pour offrir une couverture complète des menaces externes. Ces nouveaux modules viennent compléter l’offre DRP existante (Credentials et Dark Web), pour offrir une vision unifiée et automatisée de la surface d’attaque, combinée à des données de veille stratégique.

Les modules Social Media et Data Leakage répondent aux enjeux critiques liés à l’évolution des attaques ciblées, de l’ingénierie sociale aux fuites accidentelles ou malveillantes de données internes.

Social Media DRP : surveiller, détecter, alerter

Le module Social Media permet de surveiller l’activité numérique de l’entreprise sur les plateformes sociales telles que LinkedIn, X (anciennement Twitter) ou encore Facebook.

Il alerte en cas :

● D’usurpation d’identité de dirigeants ou collaborateurs, souvent utilisée dans les campagnes de phishing ou d’escroquerie

● D’annonce publique d’incident de sécurité, parfois révélée sur les réseaux avant d’apparaître dans les médias traditionnels

● De divulgation involontaire d’informations confidentielles, notamment par les collaborateurs publiant des contenus sensibles sur leurs profils

Grâce à ce module, les équipes de sécurité peuvent agir en amont, détecter les signaux faibles et préserver la réputation de l’entreprise.

Data Leakage DRP : anticiper les fuites de documents et de code

Le module Data Leakage permet de repérer les documents sensibles et le code source exposés sur Internet, les dépôts publics ou les canaux P2P. Il répond notamment aux cas d’usage suivants :

● Fuites de documents internes via des outils de partage mal configurés (contrats, données RH, informations partenaires…)

● Divulgation de code source contenant potentiellement des données critiques (propriétés intellectuelles, identifiants, tokens, etc.)

En identifiant ces vulnérabilités rapidement, les organisations peuvent limiter les conséquences d’une fuite avant qu’elle ne soit exploitée par un acteur malveillant.

Une intelligence de la menace exclusive et automatisée

Les modules DRP d’Outpost24 se distinguent par leur accès à des sources exclusives, bien au-delà de la surface du web, et leur niveau d’automatisation élevé, qui réduit considérablement la charge de travail des analystes :

● Surveillance automatisée 24/7 avec alertes en temps réel

● Priorisation intelligente des menaces via une threat intelligence enrichie

● Détection proactive sur le deep web, les forums, les plateformes de partage, les réseaux sociaux, et les dépôts de code

Grâce à cette approche intégrée, Outpost24 propose une solution clairement différenciante sur le marché, combinant veille stratégique et réaction opérationnelle.

Une plateforme EASM complète et modulaire

Avec ces ajouts, la plateforme EASM d’Outpost24 propose désormais quatre modules DRP complémentaires :

1. Credentials : détection des identifiants compromis sur le web ouvert, profond et obscur

2. Dark Web : surveillance de l’activité cybercriminelle visant l’entreprise

3. Social Media : détection des risques liés aux réseaux sociaux et à l’usurpation d’identité

4. Data Leakage : repérage des documents et codes sensibles exposés en ligne

Une analyse gratuite pour visualiser vos risques réels

Outpost24 propose à toute organisation intéressée de réaliser une analyse gratuite de sa surface d’attaque externe, incluant les risques liés aux fuites de données, à l’usurpation d’identité, aux identifiants volés ou à l’activité du dark web.