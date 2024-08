Subaru choisit la plateforme Intelligent Data Management Cloud d’Informatica

août 2024 par Marc Jacob

En 2019, Subaru a été confronté à des problèmes liés à l’utilisation de données silotées, chaque département et opération traitant les données dans des systèmes isolés, ce qui a engendré des données disparates. En 2020, Subaru a lancé son projet PLM (Product Lifecycle Management) mondial dans le but de consolider les données issues des processus critiques, du développement à la production des véhicules en passant par la maintenance après-vente, et de développer une plateforme d’intégration des données à l’échelle de l’entreprise pour connecter, suivre et partager des données fiables dans tous ses départements. La plateforme d’intégration de données soutenant le projet PLM global a été achevée en 2022 et est entrée en production cette année-là, permettant de relier de manière transparente les données de l’ensemble du cycle de vie de leurs produits, du développement des véhicules à leur fabrication, aux ventes et à la maintenance, en passant par les identifiants des clients et d’autres informations.

« Avec l’aide d’Informatica, nous sommes en mesure de connecter, d’intégrer et de renforcer notre couplage de données dès les étapes de développement technique et de conception, et d’améliorer ainsi la qualité de la fabrication de nos voitures », explique Kentaro Ichikawa, Chef du département Gestion des données chez Subaru. « Notre partenaire Informatica, expert en gestion de données à base d’IA, joue un rôle essentiel dans notre projet d’intégration de données. Cette transformation a permis à Subaru de se rapprocher de la réalisation de ses deux missions, car elle a non seulement amélioré le niveau de productivité de nos employés, mais aussi l’expérience de nos clients. »

La plateforme IDMC d’Informatica, alimentée par l’IA, avec ses capacités d’intégration de données et de catalogue dans le Cloud, permet à Subaru de rassembler des données issues de ses services de développement, d’approvisionnement, de fabrication, de vente et de maintenance à l’échelle mondiale, afin d’obtenir des informations stratégiques à partir de données fiables et sûres. L’environnement low-code/no-code d’IDMC permet également à Subaru d’étendre son intégration de données grâce à l’automatisation et d’éliminer les silos de données pour fournir aux utilisateurs une plus grande visibilité sur les données au sein des différentes fonctions de l’entreprise à partir de son outil de business intelligence (BI).

À l’heure actuelle, environ 400 actifs de données ont été catalogués et Subaru prévoit d’élargir les profils d’utilisateurs quotidiens de la plateforme d’intégration de données par le biais d’un outil de BI à l’avenir.

« La décision de Subaru de passer à une plateforme de gestion de données dans le Cloud unique et optimisée par l’IA, avec un modèle de tarification basé sur la consommation, lui a permis d’avancer à son propre rythme et de rester flexible et adaptable à son environnement et à ses besoins commerciaux », explique Taito Kozawa, Directeur général d’Informatica au Japon. « Informatica est fier d’être le partenaire de choix pour la gestion des données d’entreprise dans le Cloud et d’aider Subaru à résoudre ses problèmes de données en amont et en aval, en permettant aux utilisateurs de l’ensemble de l’entreprise d’obtenir des informations fiables grâce à la puissance de transformation des données sur notre plate-forme IDMC alimentée par l’IA. »