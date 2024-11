Stormshield obtient sa 2ème étoile Positive Company et renforce sa démarche RSE

novembre 2024 par Marc Jacob

Stormshield annonce l’obtention de sa deuxième étoile Positive Company®. Un label français et reconnu au niveau européen, qui récompense l’engagement RSE de l’entreprise et ses ambitions en la matière.

En mars 2023, Stormshield a initié une démarche stratégique afin d’obtenir le label RSE Positive Company®, qui vise à reconnaître les entreprises ambitieuses en matière de durabilité et à les accompagner dans leur transition vers des pratiques plus respectueuses de l’environnement, de la société, de l’humain et du vivant.

Stormshield avait ainsi obtenu une première étoile, marquant un premier jalon dans son parcours. Puis en 2023, l’entreprise a réalisé son bilan carbone.

Cette étape cruciale pour l’obtention de la seconde étoile vient de valider celle-ci avec un score de 60,56/100, soit une progression de près de 6 points.

Pour cette seconde étoile, Stormshield a été à nouveau évaluée sur cinq thèmes RSE : la gouvernance, l’environnement, l’activité, le sociétal et le social.

Elle a dû réaliser un autodiagnostic comprenant 200 questions et fournir des preuves irréfutables pour répondre à l’audit. En complément, une enquête anonyme a été conduite auprès de ses parties prenantes : salariés, clients et fournisseurs.

Parmi les chiffres clés relevés par l’enquête :

70 % de réponses chez les collaborateurs, montrant ainsi un fort taux d’engagement sur le sujet.

85 % des collaborateurs recommandent Stormshield comme employeur.

88 % des salariés considèrent que l’entreprise offre un bon équilibre vie professionnelle / vie personnelle.

100 % des fournisseurs considèrent Stormshield comme une entreprise responsable.

94 % des clients se disent prêts à recommander les services de Stormshield.

Reconnue comme une entreprise de confiance par ses collaborateurs et parties prenantes, Stormshield perçoit l’obtention de cette étoile comme un pas supplémentaire

décisif qui l’encourage, dans sa démarche RSE, à poursuivre ses efforts dans les années à venir.

Au-delà d’œuvrer pour une cybersécurité sans faille, l’ambition première étant de produire des solutions technologiques innovantes et performantes, il ressort que les impact sociaux, sociétaux et écologiques de ces solutions font partie intégrante de ses préoccupations et de sa stratégie.