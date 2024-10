Stormshield lance son nouveau pare-feu SNi10

octobre 2024 par Marc Jacob

Stormshield annonce le lancement de son nouveau pare-feu SNi10. Cette solution vient compléter la gamme déjà performante de Stormshield en matière de protection des systèmes opérationnels (OT) et répond aux besoins spécifiques de sécurisation et d’interconnexion des équipements industriels. Conçu pour offrir une protection optimale dans des environnements critiques, le pare-feu SNi10 est un équipement tout-en-un, parfaitement adapté aux infrastructures industrielles nécessitant robustesse et efficacité.