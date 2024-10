Stormshield lance son nouveau pare-feu SN-XS-Series 170

octobre 2024 par Marc Jacob

Stormshield annonce le lancement son nouveau pare-feu SN-XS-Series-170, conçu pour répondre aux besoins spécifiques des petites entreprises et des artisans. Cette solution innovante offre une performance pare-feu de 3 Gbps et intègre l’un des ensembles de fonctions de sécurité les plus complets du marché.

Le SN-XS-Series-170 est équipé de fonctionnalités avancées telles que le firewall, la prévention d’intrusion (IPS), le contrôle des applications, le VPN, l’antivirus, l’antispam et le filtrage web. Cette solution sans ventilateur est spécialement adaptée aux petites structures, leur offrant une protection optimale tout en garantissant un fonctionnement silencieux et sans maintenance lourde.

Basé sur une architecture robuste, le SN-XS-Series-170 propose également un débit VPN IPsec de 1 Gbps, assurant la sécurité des communications à distance. Grâce à ses capacités de haute disponibilité matérielle et de redondance de liens WAN, il répond efficacement aux besoins de SD-WAN, permettant la connexion sécurisée des sites distants via VPN et l’optimisation des coûts liés aux liaisons WAN.

Caractéristiques clés du SN-XS-Series-170 :

Continuité de service : sa haute disponibilité matérielle permet de minimiser les temps d’arrêt des systèmes critiques, la redondance de liens WAN garantit que les services restent accessibles et que les opérations ne soient pas interrompues, et la gestion optimisée des liens WAN via SD-WAN assure quant à elle un routage intelligent et dynamique du trafic.

Sécurité optimale : grâce à ses fonctionnalités avancées de filtrage web, d’antivirus, d’antispam, de VPN IPsec, de prévention d’intrusion et de gestion des accès, les petites entreprises bénéficient d’une sécurité complète et de hautes performances en matière de protection réseau.

Sécurisation des secrets VPN via une puce TPM : les clés nécessaires pour établir des connexions sécurisées sont stockées dans un environnement protégé, rendant difficile leur exfiltration ou leur compromission, et assurant ainsi que seuls les utilisateurs et les appareils autorisés peuvent accéder au réseau.

Gestion des rapports : la génération de rapports interactifs permet d’avoir des informations détaillées sur l’utilisation du réseau, les tentatives d’accès non autorisées et les vulnérabilités potentielles, et donc d’identifier rapidement les menaces, d’évaluer les risques et de prendre des mesures proactives pour les atténuer ou apporter une réponse rapide en cas d’incident.

Caractéristiques principales :

Performances pare-feu : 3 Gbps

Performances IPS : 1 Gbps

Performances VPN IPsec : 1 Gbps

Nombre de tunnels IPsec VPN : 50

Interfaces cuivre : 4 x 2,5GbE

