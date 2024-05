Stormshield lance ses nouvelles gammes de pare-feux SN-L-Series et SN-XL-Series

mai 2024 par Marc Jacob

Stormshield annonce le lancement de ses nouvelles gammes de pare-feux SN-L-Series et SN-XL-Series, présentées en avant-première lors du Forum InCyber 2024. Ces nouvelles gammes viennent compléter les gammes SN-S-Series et SN-M-Series, en s’appuyant toujours sur une plateforme évolutive permettant aux clients, pour chaque gamme, de faire évoluer leurs infrastructures par simple changement de licence.

Dotée d’une performance VPN élevée pour connecter télétravailleurs et bureaux distants, la gamme SN-L-Series répond principalement aux besoins des grands sites d’entreprises ou de centres VPN distribués. Elle intègre deux nouveaux pare-feux : le SN-L-Series-2200, qui répond aux besoins de scalabilité présents et futurs de ces entreprises, et le SN-L-Series-3200, via le changement de licences, pour plus de performances.

La gamme SN-XL-Series s’adresse quant à elle aux entreprises souhaitant sécuriser leurs datacenters, ou encore construire un réseau SD-WAN avec leurs succursales. Proposant jusqu’à plus de 300 Gbps de débit firewall, les deux nouveaux pare-feux hautes performances de la gamme, le SN-XL-Series-5200 et le SN-XL-Series-6200, permettent également de fournir un ZTNA (Zero Trust Network Access) aux institutions (ministères, offices, ambassades…) et aux grandes organisations.

Par ailleurs, au-delà des traditionnels besoins de VPN pour des connexions distantes sécurisées de hautes performances, ces nouveaux pare-feux pourront respectivement être équipés de modules réseaux supplémentaires, permettant de répondre aux exigences avancées de segmentation fine pour les infrastructures complexes, mais aussi d’apporter une connectivité jusqu’à 100 Gbps.

Et bien entendu, ces nouvelles gammes intègrent tout ce qui est attendu pour garantir la continuité d’activité, à savoir une alimentation et des disques durs SSD redondants, mais aussi, pour les pare-feux de la gamme SN-XL-Series, une interface de gestion intelligente de matériel (IPMI, Intelligent Platform Management Interface) qui permet de désactiver ou de redémarrer le pare-feu à distance en utilisant une connexion réseau secondaire, même si le système principal est hors d’usage.

Caractéristiques principales :

• Performances pare-feu :

o SN-L-Series : 85 à 115 Gbps

o SN-XL-Series : 198 à 318 Gbps

• Performances VPN IPsec :

o SN-L-Series : 16 à 27 Gbps

o SN-XL-Series : 41 à 64 Gbps

• Nombre de tunnels IPsec VPN : jusqu’à 30 000 suivant les modèles

• Alimentation redondante modulaire

• 2 interfaces cuivre 2,5GbE en standard

• 2 disques durs SSD en RAID 1

• IPMI : système secondaire de gestion à distance (SN-XL-Series)