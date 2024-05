Stormshield et EVERTRUST annoncent l’interopérabilité de leurs solutions dans l’environnement Google Workspace

mai 2024 par Marc Jacob

Stormshield et EVERTRUST annoncent l’intégration de leurs solutions Google Workspace Stormshield Data Security et EVERTRUST Horizon pour chiffrer les messages électroniques en toute transparence au sein de Gmail. Cette intégration marque une étape significative dans la mesure où elle introduit une solution de chiffrement SaaS entièrement automatique hors de l’écosystème de Google, éliminant ainsi les contraintes habituellement rencontrées par les utilisateurs.

Jusqu’à présent, le chiffrement des messages électroniques dans Gmail soulevait des problèmes compte tenu de la complexité du déploiement et de la prise en charge de fonctions nécessitant une infrastructure à clés publiques (PKI). Pour pallier cette situation et faciliter la mise en œuvre des clés dans Google Workspace, Stormshield propose un service de chiffrement en mode SaaS grâce auquel les utilisateurs peuvent chiffrer leurs données sensibles sans difficulté. La protection des informations confidentielles dans les échanges de courriels est essentielle pour assurer la confidentialité et la protection des données. Les certificats électroniques renforcent le niveau de sécurité en vérifiant l’identité de l’expéditeur, ainsi que l’intégrité des messages.

En collaboration avec Stormshield, EVERTRUST fournit ou assure l’interfaçage d’infrastructures à clés publiques (PKI) pour établir des canaux de communications sécurisés au sein de la fonctionnalité CSE de Gmail. En gérant efficacement les certificats S/MIME, EVERTRUST permet de chiffrer et de déchiffrer les courriels en toute transparence, protégeant ainsi les informations sensibles contre toute tentative d’accès non autorisé.

Nouveau service d’orchestration de clés en mode SaaS

En juin prochain, Stormshield lancera un service d’orchestration de clés accessible en mode SaaS pour relier l’infrastructure à clés publiques (PKI), son service de chiffrement et le chiffrement côté client (CSE) dans Google Workspace. Cette intégration permettra aux utilisateurs de Google Workspace de bénéficier d’un service automatisé à la fois transparent et simplifié qui ne requiert aucune intervention supplémentaire de la part des administrateurs.

Par ailleurs, grâce à des flux de travail complets et à des outils de gestion des identités machine, la solution EVERTRUST Horizon maximise l’efficacité en simplifiant l’intégration au niveau du système. Elle facilite également le traitement des demandes tout au long du cycle de vie, réduisant ainsi les interventions manuelles et les interruptions de service. Cela garantit une gestion parfaitement transparente des certificats entre les appareils et améliore la sécurité des données. Le logiciel Horizon prend également en charge la gestion des certificats S/MIME pour le chiffrement des courriels entre les terminaux et les solutions.