StorMagic® lance SvHCI

juin 2024 par Marc Jacob

StorMagic® annonce le lancement de SvHCI, qui associe un hyperviseur et un réseau virtuel à sa technologie de stockage virtuel utilisée par des milliers de clients dans le monde entier. Cette solution HCI (hyperconverged infrastructure) complète est conçue pour les environnements Edge et pour les petites et moyennes entreprises (PME). Elle inclut le support client interne de StorMagic 24x7x365.

Selon le rapport du Gartner consacré à la pile logicielle d’infrastructure hyperconvergée (full-stack), « 30% de la base de la base installée n’est pas VMware en 2024 et ce taux devrait atteindre 60% en 2029[1] », confirmant ainsi la conviction de StorMagic d’une demande croissante pour ce type d’architecture de stockage et de calcul suite à l’importante rotation du marché observée durant l’année.

La solution SvSAN® de StorMagic, sur laquelle comptent les clients qui utilisent actuellement des hyperviseurs VMware ou Microsoft pour garantir un temps de fonctionnement de 100 %, constitue la base d’une nouvelle pile logicielle complète. SvHCI est une solution logicielle qui s’installe directement sur des serveurs nouveaux ou existants et comprend un hyperviseur KVM, un réseau virtuel avancé et SvSAN comme couche logicielle de stockage. Tout comme SvSAN, StorMagic SvHCI simplifie les opérations et offre une haute disponibilité pour les environnements Edge et les PME avec seulement deux serveurs, tout en réduisant les coûts logiciels jusqu’à 62% par rapport à VMware.

Prix et disponibilité

Disponible dans le courant de l’été, SvHCI est proposé à partir de 2 049 $ pour un abonnement d’un an pour un seul serveur et jusqu’à 2 To de stockage. StorMagic a également lancé aujourd’hui un programme SvHCI Global Beta qui permet aux clients et aux partenaires d’obtenir un accès anticipé au logiciel et de le tester sur leurs propres serveurs.