StorMagic® annonce la version 2.0 de sa solution HCI full-stack SvHCI

décembre 2024 par Marc Jacob

StorMagic® annonce la version 2.0 de sa solution HCI full-stack SvHCI (infrastructure hyperconvergée), spécialement conçue pour les environnements en périphérie des entreprises et ceux des petites et moyennes entreprises (PME). SvHCI est la solution HCI la plus rentable pour la périphérie. Elle permet aux clients d’économiser jusqu’à 62 %[1] sur les logiciels seuls par rapport aux alternatives VMware.

Initialement introduites en juin 2024, les principales nouvelles fonctionnalités de SvHCI 2.0 incluent :

Instantanés de VM : possibilité de prendre des instantanés de toutes les VM, d’annuler les mises à jour logicielles et les enregistrements d’un moment précis, pour une protection avancée des données.

Surveillance et gestion du contrôle en périphérie : cette capacité de gestion de parc à l’échelle de l’entreprise offre désormais un accès cloud centralisé à tous les systèmes SvHCI et permet aux utilisateurs de contrôler des centaines ou des milliers de sites périphériques distants.

Importation de VM : les clients peuvent migrer rapidement, de manière fiable et à moindre coût plusieurs machines virtuelles VMware vers StorMagic SvHCI, tout en réduisant considérablement les délais de production.

Citons parmi les nouvelles fonctionnalités ajoutées à SvHCI : une prise en charge étendue de la carte réseau virtuelle et des disques virtuels ; une densité améliorée de VM par hôte ; la capacité à déployer des clusters étendus ; et la prise en charge du contrôleur de stockage intégré Intel Virtual RAID on CPU (VROC).

Tarifs et disponibilité

StorMagic SvHCI sera disponible à l’achat au grand public dans les 90 prochains jours. Les tarifs commencent à 2 049 $ pour un abonnement d’un an pour un seul serveur et jusqu’à 2 To de stockage. Le programme bêta mondial SvHCI pour les instantanés de machines virtuelles débute également aujourd’hui. Grâce à lui, les clients et les partenaires peuvent obtenir un accès anticipé au logiciel et le tester sur leurs propres serveurs.