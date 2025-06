Stordata poursuit son expansion en 2025 avec de nouvelles embauches

juin 2025 par Marc Jacob LA REDACTION DE GS MAG

Stordata accompagne au quotidien ses clients dans la mise en œuvre de projets structurants grâce à des compétences uniques. Stordata propose l’une des offres les plus complètes du marché en matière de gestion sécurisée des données : conseil, intégration, maintien en conditions opérationnelles, services managés, services cloud, cybersécurité et formation. À ce jour, le groupe réunit près de 200 collaborateurs répartis sur six agences et travaille pour plus d’un millier de clients ETI et grands comptes.

En 2024, Stordata a opéré une nouvelle étape de son plan stratégique et a connu une croissance soutenue portée par la signature de nouveaux contrats et l’accès à de nouvelles expertises suite à la finalisation d’une première opération de croissance externe. Dans le cadre de ses nouvelles ambitions, Stordata ambitionne de compléter ses équipes en intégrant de nouveaux talents qui désirent participer à un projet d’entreprise dynamique et de portée européenne. Stordata recherche aussi bien des experts que des jeunes diplômés qui pourront évoluer à long terme et assurer une transition vers des postes de management. Cette politique d’embauche de jeunes talents s’inscrit plus globalement dans le cadre de futurs départs en retraite de collaborateurs et vise à assurer une transmission des savoirs dans l’entreprise.

Dans ce contexte, le groupe propose à ses équipes des conditions de travail de premier plan qui permettent de participer à des projets à forte valeur ajoutée, d’évoluer au sein de l’organisation et d’acquérir de nouvelles compétences. Fidèle à ses engagements, STORDATA positionne la RSE au coeur de sa gouvernance RH en plaçant l’humain, l’éthique et l’impact sociétal au centre de ses priorités.

Quelques postes ouverts cette nouvelle année :

– Consultants Stockage, Sauvegarde, Cyber

– Administrateurs Cloud et services hébergés

– Chefferie de Projet

– Commerciaux

– TAM

– Finance, RH, Marketing