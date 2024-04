Stordata nomme Joël Thouvenin au poste de Directeur général

avril 2024 par Marc Jacob

Stordata, expert reconnu sur le marché des solutions de gestion de données et de la transformation SI, fait évoluer sa gouvernance et nomme Joël THOUVENIN au poste de Directeur général. Cette annonce s’inscrit dans le prolongement du lancement du nouveau plan stratégique de Stordata, de l’entrée au capital d’Elyan et du départ en retraite de Marc Michel, co-fondateur de Stordata.

Dans un souci de continuité et d’efficacité opérationnelle, Joël THOUVENIN, précédemment Directeur commercial de l’entreprise ces vingt dernières années, a été choisi pour occuper le poste de Directeur général. En proximité avec Olivier TEICHMAN, Président du groupe, il sera chargé de mettre en application la stratégie de croissance de l’entreprise, d’accroitre ses parts de marchés sur ses offres historiques, de lancer de nouvelles lignes de service, de faire évoluer l’organisation et d’accélérer le développement des activités du groupe à l’international. Olivier TEICHMAN se concentrera de son côté sur les grandes orientations à venir et étudiera des pistes de croissance externe pour intégrer de nouvelles expertises.

Fort de cette nouvelle organisation, Stordata dispose donc de tous les fondamentaux pour poursuivre sa croissance dans les meilleures conditions et tout en conservant son ADN. Cela représente un véritable gage de continuité et de pérennité pour les clients, collaborateurs et partenaires du groupe.