Stoïk lance “Stoïk MDR”

avril 2024 par Marc Jacob

Le service Managed Detection & Response (MDR) constitue la méthode la plus efficace pour lutter contre les ransomwares, et permet ainsi aux PME et ETI de bénéficier à moindre coût d’une solution de sécurité habituellement réservée aux grandes entreprises. Stoïk s’appuie sur la solution de CrowdStrike. L’offre sera distribuée par les courtiers partenaires de Stoïk qui pourront désormais associer couverture d’assurance et solution de cybersécurité de haut niveau.

L’un des principaux défis en cybersécurité pour une entreprise est de comprendre et surveiller l’intégralité de sa surface d’attaque, et notamment la totalité des appareils donnant accès à certaines de ses données critiques. Si elle ne dispose pas d’une équipe conséquente formée à la cybersécurité, une PME ou ETI ne peut pas exploiter le volume d’alertes d’un EDR ou XDR (outils habituellement réservés aux grandes entreprises) avec efficacité, et ne dispose pas des moyens d’intervenir en cas d’atteinte malveillante avérée.

Poursuivant sa mission de renforcer le tissu économique français contre le risque de cyberattaque, Stoïk lance son offre “Stoïk MDR”, un service de cybersécurité qui combine les capacités d’alerte et de détection de l’EDR avec une expertise humaine capable de répondre aux menaces en temps réel. Ainsi, les entreprises assurées par Stoïk peuvent disposer de la puissance d’un SOC, sans avoir à en supporter les frais de personnel et d’outillage.

Une maîtrise du risque désormais complète à travers l’ensemble des offres Stoïk

Après avoir lancé avec succès un produit d’assurance qui inclut une plateforme de prévention “Stoïk Protect” (outils de simulation de phishing, scan externe, scans internes de Cloud et d’Active Directory) et internalisé une équipe de réponse aux incidents de sécurité (le CERT-Stoïk), Stoïk s’associe à CrowdStrike, leader mondial sur le marché des EDR pour construire son offre “Stoïk MDR”. Grâce à son architecture évolutive et ses algorithmes d’intelligence artificielle avancés, CrowdStrike est capable de détecter les attaques sophistiquées et les comportements malveillants, même ceux qui échappent aux solutions traditionnelles de sécurité. La gestion du service MDR ainsi que l’intervention en cas de cyberattaque sont réalisés par les experts du CERT (Computer Security Incident Response Team) de Stoïk.

Les experts en cybersécurité de Stoïk cumulent plus de 30 années d’expérience en gestion de crises cyber, et ont déjà résolu des centaines de sinistres pour leurs assurés. Ils peuvent ainsi s’appuyer sur les meilleures solutions du marché et utiliser leur expertise pour évaluer les alertes remontées et se concentrer sur celles susceptibles d’entraîner un incident.

Une approche vertueuse avec un alignement fort des intérêts, tant pour l’entreprise que pour Stoïk : les experts identifient rapidement les menaces et y répondent efficacement, ce qui diminue considérablement le risque de sinistre. Et si un incident survient et entraîne des dommages, l’organisation sera indemnisée – l’offre MDR s’adressant en particulier aux assurés Stoïk.

Les bénéfices d’une solution MDR pour les PME et les ETI

• Le meilleur rempart face aux ransomwares

• Une surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

• Un coût accessible pour une sécurité de haut niveau

• Une synergie directe avec la police d’assurance