Stockage d’entreprise : les tendances à suivre en 2024

janvier 2024 par Eric Herzog, CMO d’Infinidat

Quelles sont les plus grandes tendances dans le domaine du stockage d’entreprise ? Eric Herzog, CMO d’Infinidat, fournisseur majeur de solutions de stockage d’entreprise, décrypte les tendances futures et les innovations en matière de stockage de données d’entreprise.

1- Cyber-résilience, détection et récupération pour une stratégie globale de cybersécurité de l’entreprise

La convergence de la cyber-résilience, de la détection et de la récupération sur une seule plateforme de stockage alimente une tendance pour 2024 autour de niveaux plus élevés de cybersécurité pour le stockage d’entreprise. S’appuyer uniquement sur la sauvegarde n’est plus suffisant pour sécuriser les systèmes de stockage. Le stockage primaire est devenu la cible principale des cybercriminels pour les attaques de ransomware et de logiciels malveillants les plus insidieuses et les plus difficiles à détecter, qui font des ravages coûteux dans les entreprises. Combiner la résilience (la capacité à mettre en place des mesures de sécurité défensives pour repousser les attaques), la détection (la capacité à savoir quand les données sont corrompues et si une bonne copie connue des données est exempte de ransomware ou de malware) et la récupération (la capacité à rebondir) des cyberattaques est la clé du renforcement de l’infrastructure de stockage.

Cette tendance à mieux sécuriser les systèmes de stockage est très importante en raison de l’augmentation exponentielle et continue des cyberattaques contre les entreprises de tous types et de tous secteurs. La cybercriminalité devrait passer de 8 000 milliards de dollars en 2023 à plus de 10 000 milliards de dollars en 2025.

2- Débloquer de l’argent du stockage pour l’IA et d’autres projets informatiques essentiels

La réduction drastique des coûts du stockage d’entreprise libère le budget informatique pour financer d’autres nouveaux projets importants, tels que des projets d’IA, des projets liés à la cybersécurité ou d’autres activités stratégiques. Cette tendance pour 2024 jouera un rôle central dans les entreprises où il y aura une pression pour accélérer les projets d’IA pour la prochaine étape de la transformation numérique, ainsi que pour améliorer la cybersécurité contre des cyberattaques plus sophistiquées basées sur l’IA. Les budgets informatiques devant, selon les prévisions de Gartner, augmenter de 8 % en 2024, le financement de ces nouveaux projets devra bien venir de quelque part.

Une approche intelligente de la réorientation des dépenses informatiques en interne, qui est en train de s’imposer, consiste à supprimer les coûts du stockage, tout en l’améliorant. Cela semble paradoxal à première vue, mais la tendance en 2024 sera de tirer parti de trois facteurs clés qui feront de ce "paradoxe" une réalité : (1) la consolidation du stockage sur une plateforme unique, évolutive, à haute disponibilité et à hautes performances, (2) l’automatisation autonome, et (3) les modèles de consommation flexibles, avec paiement à l’utilisation, pour les implémentations de stockage dans le cloud hybride (cloud privé et cloud public).

3 - L’essor du stockage écologique

L’augmentation de la capacité de stockage dans le même facteur de forme et la réduction du nombre de baies de stockage s’inscrivent dans une tendance constante visant à rendre le stockage d’entreprise, ainsi que les datacenters en général, plus respectueux de l’environnement. Moins de baies signifie moins d’empreinte carbone, moins à refroidir avec l’utilisation de liquides de refroidissement et moins à recycler, ce qui se traduit par un impact beaucoup plus faible sur l’environnement. En outre, la consolidation de plusieurs baies en une seule plateforme de stockage permet d’utiliser moins d’énergie, ce qui va dans le sens d’une stratégie de développement durable. Les mises à niveau du stockage permettent également de réaliser des économies d’énergie, ce qui se traduit également par des économies de coûts, compte tenu de l’augmentation des coûts de l’énergie cette année. La consolidation est également synonyme d’une meilleure utilisation de l’espace.

Compte tenu de l’augmentation du coût de l’énergie, de la nécessité de réduire les coûts de l’espace au sol, de la volonté de diminuer les émissions de carbone et de réduire l’impact du recyclage des baies de stockage sur l’environnement, cette tendance se traduira au cours de la nouvelle année par une augmentation des audits de l’infrastructure de stockage des entreprises et par une identification plus intensive des inefficacités et des gaspillages dans le domaine du stockage.

L’essor du stockage écologique sera démontré en 2024 par la réduction de l’énergie consommée pour alimenter les systèmes de stockage, tout en continuant à protéger les données.

4 - Intégration transparente du cloud hybride

Le passage au cloud hybride dans l’entreprise est en cours depuis des années, car les entreprises ont compris qu’une approche équilibrée de l’exploitation du cloud public et de l’optimisation de l’infrastructure de données du cloud privé sur site est la plus judicieuse sur le plan commercial. Mais ce qui est nouveau dans cette tendance, c’est la place prépondérante qu’occupe désormais le cloud hybride dans le stockage d’entreprise. De nouvelles fonctionnalités ont permis aux entreprises de gérer très facilement le stockage dans le cloud privé sur site et le stockage dans le cloud public comme une seule infrastructure intégrée et définie par logiciel, comme si le cloud public n’était qu’un autre "tableau" identifié dans l’interface utilisateur du logiciel. Les progrès réalisés l’année dernière pour simplifier encore la gestion du stockage dans le cloud hybride ont permis l’adoption à grande échelle de cette approche du stockage, en particulier pour les grandes entreprises.

Le cloud hybride est également devenu plus facile à faire évoluer. Si une grande entreprise a besoin d’augmenter rapidement sa capacité en raison d’une augmentation inattendue du trafic de données, elle peut faire évoluer rapidement son système de stockage unique, défini par logiciel, de plusieurs pétaoctets, qui se trouve sur place. Elle peut ainsi bénéficier d’une expérience similaire à celle de l’informatique dématérialisée, tout en tirant parti de sa propre infrastructure, sans temps d’arrêt ni complexité. Les coûts et le contrôle sont au cœur de la force et de l’attrait du cloud hybride. Les entreprises peuvent réduire leurs coûts en utilisant un système de stockage sur site après la consolidation de nombreuses baies en un ou deux systèmes. Elles n’ont pas non plus à payer les coûts cachés liés au déplacement des données dans les deux sens depuis le nuage public. Elles peuvent utiliser le nuage public pour les cas d’utilisation les plus appropriés, tels que les données archivées, les données de sauvegarde, la reprise après sinistre ou DevOps. Simultanément, les entreprises gardent un meilleur contrôle de leurs données en les conservant sur place, ce qui garantit la conformité, en particulier avec les récentes réglementations relatives à la gouvernance et à la confidentialité des données.

5 - Ouvrir le potentiel des conteneurs dans le datacenter en cloud hybride

Selon les analystes de Gartner, environ 90 % des entreprises mondiales utiliseront des applications conteneurisées en production d’ici 2026, contre 40 % il y a deux ans. D’ici 2026, on estime que 20 % de toutes les applications d’entreprise seront exécutées dans des conteneurs, ce qui représente plus du double du pourcentage de 2020. L’adoption et l’utilisation accrue des conteneurs sont incontestablement en plein essor. Cette tendance pluriannuelle prend de l’ampleur pour 2024 en raison de la nécessité croissante pour les entreprises d’innover à un rythme plus rapide que jamais pour répondre à l’évolution des attentes des clients. Le fait est que les entreprises sont de plus en plus axées sur le numérique afin de mieux faire face à la concurrence.

Les conteneurs, qui illustrent une approche "cloud-native", constituent un moyen rentable d’automatiser le déploiement d’applications modernes - et de le faire à grande échelle - tout en les rendant mobiles, indépendantes de l’environnement et moins dépendantes des ressources, afin de réaliser des économies. Par conséquent, le rythme auquel les nouvelles applications sont développées est monumental. IDC a indiqué que d’ici à la fin de 2023, environ 500 millions de nouvelles "applications logiques" auront été créées - un chiffre qui équivaut à la quantité d’applications développées au cours des quatre dernières décennies au total.

Selon la dernière enquête de la Cloud Native Computing Foundation (CNCF), 44 % des personnes interrogées utilisent déjà des conteneurs pour presque toutes les applications et tous les secteurs d’activité, et 35 % déclarent que les conteneurs sont utilisés pour au moins quelques applications de production.

Une plus grande attention est accordée à la réflexion sur l’infrastructure - en particulier l’infrastructure de stockage de l’entreprise - qui prend en charge les conteneurs. Le stockage est essentiel dans le monde des conteneurs. Le défi de cette tendance est de choisir le bon stockage d’entreprise, en particulier avec les entreprises qui ont besoin de faire évoluer les environnements de conteneurs jusqu’à des pétaoctets.

6 – La pénurie de compétences dans le domaine du stockage appelle à une augmentation du stockage automatisé

Un déficit de compétences est apparu en matière de datacenter et, en particulier, dans le stockage d’entreprise, et la tendance est à l’élargissement de ce déficit. De moins en moins de professionnels de l’informatique choisissent de se spécialiser dans le stockage, alors que la capacité tend à croître de manière exponentielle dans les entreprises. Bien que cela rende les administrateurs de stockage plus précieux à l’heure actuelle, un nombre croissant d’entreprises éprouvent des difficultés à pourvoir les postes nécessaires à la gestion du stockage traditionnel, en soutien des applications, des charges de travail et de l’ensemble de l’infrastructure de données. La pénurie de professionnels de l’informatique qualifiés crée une situation précaire pour l’avenir de nombreuses entreprises. C’est pourquoi la tendance dans les entreprises est de se tourner vers l’automatisation autonome du stockage d’entreprise équipée d’IA.

Avec l’automatisation autonome qui se généralise dans les entreprises, les DSI et les responsables informatiques peuvent adopter une approche de stockage "prête à l’emploi". Ils peuvent réduire le risque que le manque de compétences mette en péril leur capacité à disposer d’une infrastructure de stockage fiable et toujours opérationnelle. Bien entendu, cette approche nécessite une interface utilisateur très simple pour que le professionnel de l’informatique moyen puisse gérer le stockage, que ce soit pour augmenter la capacité, obtenir des informations sur les performances du système de stockage ou effectuer une reprise rapide après une cyberattaque. Dans le même temps, l’utilisation d’un système de stockage automatisé et autonome libère des effectifs informatiques précieux qui peuvent être utilisés dans d’autres domaines du datacenter et des environnements logiciels de l’entreprise.

7 - Redéfinir l’expérience utilisateur pour le stockage d’entreprise

Pour le stockage d’entreprise, l’expérience utilisateur ne se limite plus à l’interface utilisateur graphique (IUG). Si l’interface graphique est toujours importante et doit être aussi facile à utiliser que possible, la portée de l’expérience utilisateur s’est élargie pour inclure des éléments essentiels à notre époque : des accords de niveau de service (SLA) garantis, un service en gants blancs et des services professionnels. Les entreprises ne cherchent pas seulement un boîtier sur lequel exécuter leurs applications et leurs charges de travail ; elles recherchent de plus en plus l’excellence en matière de service et d’assistance, qui doit être intégrée à leur solution de stockage.

Les entreprises ont tendance à opter pour le fournisseur de stockage qui offre la meilleure assistance, les meilleurs accords de niveau de service et les meilleurs services professionnels proactifs, tout en étant peu coûteux ou gratuit. Cela redéfinit les attentes en matière d’expérience utilisateur. Les entreprises veulent savoir qu’elles disposent d’un défenseur au sein du fournisseur de stockage qui peut apporter son expertise pour résoudre les problèmes du client. Elles veulent savoir qu’elles peuvent bénéficier d’une assistance L3 directe à tout moment. Ils veulent avoir confiance dans les capacités d’intégration d’une équipe de services professionnels.

Ils considèrent tout cela comme une valeur ajoutée, et c’est devenu soit un facteur de négociation, soit un facteur d’innovation pour de nombreuses entreprises qui réévaluent leur choix de fournisseur de solutions de stockage en fonction de ces critères. L’expérience utilisateur s’est transformée en une expérience globale pour le client.