Stéphanie Gay Torrente, Salon des Maires et des Collectivités Locales : La gestion efficace et sécurisée des données est l’un des défis majeurs des territoires

juillet 2024 par Marc Jacob

Depuis plus de 20 ans, le salon des Maires et des Collectivités Locales est devenu un rendez-vous incontournable pour les élus et leurs équipes. Ainsi, plus de 58.000 participants se rendent chaque année à la Porte de Versailles pour cet événement. L’avènement de la numérisation a poussé les organisateurs à présenter des solutions dans ce domaine. Avec la recrudescence des attaques informatiques depuis plusieurs années les visiteurs pouvaient rencontrer des acteurs de la cybersécurité. Pour l’édition 2024 qui se tiendra du 19 au 21 novembre 2024, les organisateurs ont souhaité mettre l’accent sur cette thématique qui devient un sujet incontournable. Ainsi, un nouvel espace de conférences « Atmosphères » sur la thématique du “Numérique en Confiance” est élaboré au sein du pavillon 4 avec des contenus d’experts au service du partage de connaissances et d’expériences. Stéphanie Gay Torrente, Directrice du Salon des Maires et des Collectivités Locales considère que la gestion efficace et sécurisée des données est l’un des défis majeurs des territoires.

Global Security Mag : Pouvez-vous nous présentez quelques mots le salon des Maires ?

Stéphanie Gay Torrente : Rendez-vous incontournable depuis plus de 20 ans, le Salon des Maires et des Collectivités Locales accompagne les élus et leurs équipes dans la mise en place des différents projets de transition sur leurs territoires. Il s’adresse à toutes les collectivités du territoire national. Organisé par Infopro Digital et l’AMF (Association des Maires de France), le Salon des Maires et des Collectivités Locales, en concomitance avec le Congrès des Maires de France et des Présidents d’intercommunalité, réunit plus de 58 000 participants venus découvrir les outils et solutions de près de 1 300 exposants.

Cette année, le Salon des Maires et des Collectivités Locales revient du 19 au 21 novembre 2024 à Paris Expo Porte de Versailles, avec comme mot d’ordre “Accélération”. En effet, les Collectivités traversent une décennie cruciale 2020-2030 qui exige de leur part une accélération dans la mise en œuvre des projets de transformation écologique, économique, sociale et sociétale à la hauteur des mutations de notre époque. Les collectivités demeurent l’échelle de la transformation de la vie au quotidien, elles rendent possible une transformation concrète, réaliste, pragmatique.

C’est face à cette exigence d’accélération au plus près du réel que les politiques publiques deviennent de plus en plus territorialisées pour répondre aux défis multiples et aux réalités des territoires et des habitants qui y vivent : crise climatique, intensification de décarbonation des transports et du bâti, adaptation des villes, des ouvrages et des infrastructures face à des événements extrêmes plus fréquents et intenses, crise de l’eau, mais également crise du logement pour des millions de personnes qui peinent à se loger ou vivent de manière indigne, développement de la pauvreté, révolution démographique en cours qu’il faudra organiser avec un accompagnement à l’autonomie de personnes vieillissantes plus nombreuses, avec des fragilités qui devront être prises en compte à toutes les étapes, dans les espaces de vie.

Comme chaque année, le Salon des Maires et des Collectivités Locales (SMCL) accompagne les communes et intercommunalités ainsi que tous les niveaux de collectivités pour leur permettre d’accélérer … pour répondre aux attentes et aux besoins des habitants qu’ils servent, pour engager les projets et les investissements et rendre l’espoir et préparer l’avenir au cœur des territoires.

Global Security Mag : Quelles sont vos objectifs en matière de cybersécurité pour cette édition ?

Stéphanie Gay Torrente : Les collectivités demeurent l’échelle de la transformation de la vie au quotidien, elles rendent possible une transformation concrète, réaliste, pragmatique. Ainsi, les outils numériques répondent aux enjeux des collectivités en simplifiant l’accès à des services publics locaux, en assurant les performances de services et d’infrastructures, et en apportant des gages d’efficacité grâce à des équipements connectés et services digitalisés.

Pour ce faire, la gestion efficace et sécurisée des données est l’un des défis majeurs des territoires. Dans un contexte de développement rapide de l’Intelligence Artificielle (IA), elle requiert une approche de bout en bout depuis la collecte, la structuration, l’analyse et la valorisation de la donnée. Cette démarche permet non seulement d’optimiser les opérations des administrations, mais aussi de prendre des décisions éclairées, et une meilleure connaissance sociale, sociétale et environnementale du territoire. En tirant parti de l’IA et des technologies de gestion des données, les directions territoriales peuvent créer de la valeur ajoutée, de l’attractivité, et promouvoir des pratiques durables. Mais pour ce faire, ils veulent garantir que la sécurité de leurs infrastructures numériques est bien fiable, sans avoir l’expertise personnelle pour s’en assurer. Ils ont donc besoin de partenaires de confiance, qui connaissent les spécificités et enjeux des collectivités locales.

Pour autant, le numérique est avant tout un outil, un levier d’efficacité au service de l’action publique qu’il accompagne. Il doit tout autant répondre aux exigences de sobriété, de souveraineté, d’éthique et de respect des droits de tous, au profit de territoires mieux connectés et plus solidaires.

Global Security Mag : Quelles sont les nouveautés de cette édition dans le domaine de la cybersécurité ?

Stéphanie Gay Torrente : Face à la réalité des enjeux numériques croissants pour les territoires, le Salon des Maires et des Collectivités Locales a travaillé au développement et enrichissement du secteur Numérique de l’événement qui s’étend cette année dans le Pavillon 4 et s’enrichit de nouvelles solutions, témoignages et interventions d’experts, en réponse aux besoins et projets développés sur le terrain :

● Gestion de la collectivité, des biens, des ressources

● Aide à la décision, performance des actions

● Connaissance du territoire

● Collaboration, relation

● Concertation, interaction et communication

● Pratiques et moyens digitaux à moindre impact

● Inclusion, accessibilité, attractivité

● Sécurisation des équipements et des données et des systèmes sensibles

Dans le but de faire découvrir des solutions innovantes et concrètes, le salon crée un espace « Vis Ta Ville » qui présentera “La Mairie Connectée”. Pensé comme un véritable lieu de rencontres et de partages où se rassembleront une diversité d’acteurs innovants aux bénéfices des collectivités engagées dans le progrès numérique, il sera riche en solutions pour répondre à tous les usages :

● Communication, Mobilité, Connectivité et Travail à Distance

● E-administration, Services en Ligne, Participation Citoyenne et Promotion Territoriale

● Numérique Responsable, Inclusion, Accessibilité, Durabilité, Souveraineté

● Cyber Sécurité, Cyber Malveillance

● Performance Organisationnelle, Applications Métiers et Travail Collaboratif

● Pilotage et Contrôle des Ressources et des Services

● Gestion et Valorisation des Données, Connaissance du Territoire, Attractivité

● Intelligence Artificielle, Aide à la décision, Création

● Conseils, Formation et Accompagnement Stratégiques et Techniques

GS Mag : Quels seront les moments forts du programme 2024 en ce domaine ?

Stéphanie Gay Torrente : Un nouvel espace de conférences « Atmosphères » sur la thématique du “Numérique en Confiance” est élaboré au sein du pavillon 4 avec des contenus d’experts au service du partage de connaissances et d’expériences. Citons notamment la conférence de l’INSEE ou celle de la TOTEM ou de VADE. La situation centrale de cet espace permettra plus de trafic et de visibilité pour ce sujet primordial.

Des acteurs institutionnels de référence du secteur IT seront présents, comme l’ANSSI, la CNIL, l’Alliance pour la Confiance Numérique, ou Cybermalveillance.gouv.fr qui dévoilera, à l’occasion de cette édition 2024, les résultats du 3ème baromètre de la maturité cyber des collectivités. L’opportunité de revenir sur de nouveaux services tels que le 17Cyber (prochainement lancé), son service de sécurisation, la e-sensibilisation SensCyber ouverte à tous les publics ou encore la MalletteCyber conçue pour animer des ateliers à destination des publics les plus éloignés du numérique.

Ce sera aussi l’occasion de découvrir les solutions numériques et connectivités dédiées aux territoires d’acteurs tels que EFISECURE, APRILE, VADE, OXIBOX, CHAMBERSIGN, YOGOSHA,…

GS Mag : Quel est votre message à nos lecteurs ?

Stéphanie Gay Torrente : La gestion locale s’appuie de plus en plus sur des outils et des services numériques. Les services à la population relèvent d’actions davantage connectées avec le souci constant de rester accessibles et inclusifs à tous les publics. La numérisation des services publics se déploie largement, s’accélère, et mérite une attention face à ses multiples domaines d’applications, alors même que de nouvelles solutions numériques abondent avec l’arrivée de l’Intelligence Artificielle. Cet espace vise à mettre en scène les différents volets de numérisation pour mieux les connaître, mieux les maîtriser, mieux les sécuriser et mieux les utiliser ; une passerelle entre les apporteurs de solutions et les collectivités en pleine