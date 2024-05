Starburst renforce sa direction

mai 2024 par Marc Jacob

Avant Starburst, Steven Chung a été président de la société de données d’entreprise Delphix, dont il a contribué à accroître la rentabilité, ce qui a entraîné une acquisition stratégique. Il a occupé des postes de direction en tant que Senior Vice President, Worldwide Sales, Customer Success, & Services chez PagerDuty, une société DevOps SaaS, où il a mené l’entreprise de la série B à une introduction en bourse en 2019. Il a également été vice-président des ventes mondiales et du développement commercial chez Demandware, une société de commerce électronique d’entreprise qui a été acquise pour plusieurs milliards de dollars par Salesforce en 2016. Il a occupé des postes de direction chez Symantec, Microstrategy et PwC Consulting.

Tobias Ternstrom rejoint Starburst après avoir occupé le poste de Vice President of Platform Services chez Nutanix, contribuant à la mise en place du Database-as-a-Service pour les environnements hybrides multi-cloud. Tobias Ternstrom a précédemment travaillé pour Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP) et Microsoft. Il a dirigé la gestion des produits pour Amazon Aurora et Amazon Relational Database Service (RDS) ; les services de base de données de GCP, y compris Cloud Spanner, Bigtable, Datastore, Firestore, Memorystore et SQL ; et diverses offres de Microsoft, y compris SQL Server sur Linux et PostgreSQL, MySQL et MariaDB gérés sur Azure.

Adam Ferrari apporte 20 ans de leadership en ingénierie où il a récemment occupé le poste de vice-président de l’ingénierie pour Salsify, une société leader dans la gestion de l’information sur les produits (PIM). Il a également dirigé des équipes de produits et d’ingénierie au sein du groupe BI/EPM d’Oracle et a été Chief Technology Officer chez Endeca avant son acquisition par Oracle en 2011.