Starburst nomme Steve Williamson au poste de directeur général EMEA

septembre 2024 par Marc Jacob

Starburst annonce la nomination de Steve Williamson en tant que directeur général et senior vice-président des ventes pour la région EMEA. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Steve Williamson vient compléter l’équipe de direction de Starburst pour soutenir la croissance de l’entreprise dans la région EMEA. Il sera responsable de la stratégie globale et des équipes EMEA du go-to-market, du budget, des effectifs, des programmes, des investissements et des priorités en matière de produits. Il rapportera à Steven Chung, Président.

Steve Williamson, âgé de 59 ans, apporte plus de 25 ans d’expérience en tant que dirigeant international de grandes entreprises, de start-ups et de scaleups et une forte expertise dans le secteur informatique. Sa vision stratégique et son approche dynamique seront déterminantes pour l’expansion et le renforcement de la présence de Starburst dans la région EMEA. Il bénéficie d’une expérience confirmée en matière de GTM en entreprise avec des rôles chez Apptio, Acquia, Demandware/Salesforce, Dell/EMC, Oracle et a occupé plusieurs postes de directeur général et de vice-président dans la région EMEA.